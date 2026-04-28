Segona Catalana
El Roses es juga mitja permanència aquest dimarts al vespre, en la visita del Palafrugell
Si guanya contra els del Baix Empordà, ja descendits, deixarà la zona baixa a cinc punts a falta de tres jornades
Aquest dimarts, a tres quarts de nou del vespre, l’AE Roses rebrà el Palafrugell en un duel transcendental de cara a mantenir la categoria a Segona Catalana. Si els de Nelson Hinojosa guanyen l’equip del Baix Empordà, ja matemàticament descendit, agafaran un coixí de cinc punts per sobre el Blanes, el club que marca la permanència.
Faltaran, llavors, tres jornades per a disputar-se, però el següent partit serà al camp del Quart, el líder, que guanyarà la lliga si suma els tres punts. L’enfrontament de dimarts, així doncs, agafa una importància majúscula si els rosincs no volen complicar-se la vida en les poques setmanes de lliga que queden.
Tot i que l'objectiu primordial és el de mantenir la categoria, el Roses manté opcions de disputar el play-off en una igualada Segona Catalana. Si venç el Palafrugell es col·locarà a tres punts del Bisbalenc, l'equip que marca ara mateix la promoció. Els costaners tenen l'average particular guanyat, així que quedarien per sobre dels de la Bisbal en cas d'empat a punts.
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
- La jubilació dels ‘boomers’ tensiona les òptiques: Espanya pot quedar-se sense professionals per atendre els establiments
- Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines
- La filla de Carles Bros manté viva la galeria de Llançà entre la memòria i el llegat
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda al terç nord de Catalunya