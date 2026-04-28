La novena Cursa de la Dona de Castelló d'Empúries supera les 730 inscripcions

Va estar impulsada per per l’associació local Esport i Vida i va recaptar diners per a projectes d’investigació vinculats amb el càncer

La sortida de la Cursa de la Dona. / AJ Castelló d'Empúries

Castelló d'Empúries

Castelló d’Empúries va celebrar diumenge la novena edició de la Cursa de la Dona i va arribar a un total de 739 inscripcions. Va sortir de la zona del Trabuc i va ser una jornada marcada per l’esport, la solidaritat i la participació ciutadana.

La jornada va comptar amb una notable assistència de públic i un ambient festiu i participatiu, i va estar complentada per propostes com una botifarrada popular. En l’àmbit esportiu, les primeres classificades van ser Isa Diaz, en primera posició; Marta Pujol, en segon lloc, i Dary Drachuk, en tercera posició.

La Cursa de la Dona està impulsada per l’Associació Esport i Vida, formada per tretze dones de Castelló d'Empúries, i manté com a principal objectiu la recaptació de fons destinats íntegrament a projectes d’investigació vinculats amb el càncer, com l’Associació Oncolliga Girona. Pròximament es donarà a conèixer la recaptació final derivada de les inscripcions i de les aportacions rebudes.

Des de l’organització s’ha volgut expressar un agraïment sincer a totes les persones, col·laboradors i participants que, amb la seva implicació, fan possible sumar esforços en la lluita contra el càncer.

Tracking Pixel Contents