Curses
La novena Cursa de la Dona de Castelló d'Empúries supera les 730 inscripcions
Va estar impulsada per per l’associació local Esport i Vida i va recaptar diners per a projectes d’investigació vinculats amb el càncer
Castelló d’Empúries va celebrar diumenge la novena edició de la Cursa de la Dona i va arribar a un total de 739 inscripcions. Va sortir de la zona del Trabuc i va ser una jornada marcada per l’esport, la solidaritat i la participació ciutadana.
La jornada va comptar amb una notable assistència de públic i un ambient festiu i participatiu, i va estar complentada per propostes com una botifarrada popular. En l’àmbit esportiu, les primeres classificades van ser Isa Diaz, en primera posició; Marta Pujol, en segon lloc, i Dary Drachuk, en tercera posició.
La Cursa de la Dona està impulsada per l’Associació Esport i Vida, formada per tretze dones de Castelló d'Empúries, i manté com a principal objectiu la recaptació de fons destinats íntegrament a projectes d’investigació vinculats amb el càncer, com l’Associació Oncolliga Girona. Pròximament es donarà a conèixer la recaptació final derivada de les inscripcions i de les aportacions rebudes.
Des de l’organització s’ha volgut expressar un agraïment sincer a totes les persones, col·laboradors i participants que, amb la seva implicació, fan possible sumar esforços en la lluita contra el càncer.
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Quatre anys i mig i 75.000 quilòmetres de ruta en solitari pel món i en bicicleta: el somni de Toni Rodríguez, més conegut com a Toni Pedales
- Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
- Crims' reconstrueix aquest dilluns l'assassinat de Rafael Mora a Roses
- Sis obres de l'Alt Empordà opten als Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona 2026
- Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines
- Un home de 28 anys se suïcida a la presó de Puig de les Basses
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026