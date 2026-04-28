El Girona impulsa la campanya "Cap gos fora de joc" amb la Fundació Anxova Peluda de l'Escala
Durant els pròxims dies, els jugadors del primer equip presentaran cadascun dels gossos que cerquen una família a través de les xarxes socials del club
El Girona FC posa en marxa la iniciativa solidària “Cap Gos Fora de Joc”, una campanya creada conjuntament amb la Fundació Anxova Peluda amb l’objectiu de donar visibilitat a l’adopció responsable i ajudar els gossos que busquen una segona oportunitat. Així, el club ha publicat un vídeo a les xarxes on es veu Àlex Moreno, Alejandro Francés, Bryan Gil i el preparador físic, David Porcel, animant a adoptar la Vela i els seus tres cadells: Timó, Quilla i Floc.
La Fundació Anxova Peluda, entitat sense ànim de lucre de l’Escala, treballa diàriament en el rescat, recuperació i protecció de gossos abandonats, maltractats o en situació de risc. Sense subvencions públiques i sostenint-se principalment gràcies a aportacions privades i al voluntariat, la seva tasca és imprescindible per continuar salvant vides.
Amb aquesta acció, el club vol posar el focus en els dotze gossos que formen part de la campanya i que actualment busquen una família definitiva, tot recordant que darrere d’aquesta iniciativa n’hi ha molts més esperant una oportunitat.
Durant les properes setmanes, els jugadors del primer equip presentaran cadascun dels gossos a través de les xarxes socials del Girona, ajudant a donar-los visibilitat i acostant les seves històries a tota l’afició.
Com a part de l’activació, cada jugador sortirà al camp portant a les mans una carta estil EA SPORTS FC, personalitzada amb les característiques de cadascun dels gossos, posant en valor la seva personalitat, energia i esperit de superació. Aquesta acció permet donar-los protagonisme sense exposar-los a l’ambient de l’estadi en dia de partit, un entorn amb massa estímuls, soroll i moviment que podria afectar el seu benestar.
La iniciativa també inclou diferents maneres de col·laborar per part de l’afició: des de fer una donació puntual, sumar-se al Teaming amb una aportació d’un euro al mes, convertir-se en família d’acollida o, directament, apostar per l’adopció.
Tota la informació sobre la campanya, així com les diferents opcions per col·laborar, es pot trobar a https://www.gironafc.cat/capgosforadejoc
Des del Girona animem tota la nostra afició a sumarafegir-se a aquesta iniciativa i a demostrar, una vegada més, que quan juguem junts podem generar un impacte real dins i fora del terreny de joc. Amb “Cap Gos Fora de Joc”, el Girona reafirma el seu compromís social i la voluntat de posar el futbol al servei de causes que generen un impacte real al territori.
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Quatre anys i mig i 75.000 quilòmetres de ruta en solitari pel món i en bicicleta: el somni de Toni Rodríguez, més conegut com a Toni Pedales
- Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
- Crims' reconstrueix aquest dilluns l'assassinat de Rafael Mora a Roses
- Sis obres de l'Alt Empordà opten als Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona 2026
- Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines
- Un home de 28 anys se suïcida a la presó de Puig de les Basses
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026