Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Apagada general EmpordàEntrevista Montse PascualMasquef DJQuadre inèdit Dalí
instagramlinkedin

El Girona impulsa la campanya "Cap gos fora de joc" amb la Fundació Anxova Peluda de l'Escala

Durant els pròxims dies, els jugadors del primer equip presentaran cadascun dels gossos que cerquen una família a través de les xarxes socials del club

Els jugadors David Porcel, Àlex Moreno i Alejandro Francés, amb alguns dels cadells de la Fundació Anxova Peluda que busquen una família. / Girona FC

Redacció

Girona

El Girona FC posa en marxa la iniciativa solidària “Cap Gos Fora de Joc”, una campanya creada conjuntament amb la Fundació Anxova Peluda amb l’objectiu de donar visibilitat a l’adopció responsable i ajudar els gossos que busquen una segona oportunitat. Així, el club ha publicat un vídeo a les xarxes on es veu Àlex Moreno, Alejandro Francés, Bryan Gil i el preparador físic, David Porcel, animant a adoptar la Vela i els seus tres cadells: Timó, Quilla i Floc.

La Fundació Anxova Peluda, entitat sense ànim de lucre de l’Escala, treballa diàriament en el rescat, recuperació i protecció de gossos abandonats, maltractats o en situació de risc. Sense subvencions públiques i sostenint-se principalment gràcies a aportacions privades i al voluntariat, la seva tasca és imprescindible per continuar salvant vides.

Amb aquesta acció, el club vol posar el focus en els dotze gossos que formen part de la campanya i que actualment busquen una família definitiva, tot recordant que darrere d’aquesta iniciativa n’hi ha molts més esperant una oportunitat.

Durant les properes setmanes, els jugadors del primer equip presentaran cadascun dels gossos a través de les xarxes socials del Girona, ajudant a donar-los visibilitat i acostant les seves històries a tota l’afició.

Com a part de l’activació, cada jugador sortirà al camp portant a les mans una carta estil EA SPORTS FC, personalitzada amb les característiques de cadascun dels gossos, posant en valor la seva personalitat, energia i esperit de superació. Aquesta acció permet donar-los protagonisme sense exposar-los a l’ambient de l’estadi en dia de partit, un entorn amb massa estímuls, soroll i moviment que podria afectar el seu benestar.

La iniciativa també inclou diferents maneres de col·laborar per part de l’afició: des de fer una donació puntual, sumar-se al Teaming amb una aportació d’un euro al mes, convertir-se en família d’acollida o, directament, apostar per l’adopció.

Tota la informació sobre la campanya, així com les diferents opcions per col·laborar, es pot trobar a https://www.gironafc.cat/capgosforadejoc

Notícies relacionades i més

Des del Girona animem tota la nostra afició a sumarafegir-se a aquesta iniciativa i a demostrar, una vegada més, que quan juguem junts podem generar un impacte real dins i fora del terreny de joc. Amb “Cap Gos Fora de Joc”, el Girona reafirma el seu compromís social i la voluntat de posar el futbol al servei de causes que generen un impacte real al territori.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
  2. Quatre anys i mig i 75.000 quilòmetres de ruta en solitari pel món i en bicicleta: el somni de Toni Rodríguez, més conegut com a Toni Pedales
  3. Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
  4. Crims' reconstrueix aquest dilluns l'assassinat de Rafael Mora a Roses
  5. Sis obres de l'Alt Empordà opten als Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona 2026
  6. Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines
  7. Un home de 28 anys se suïcida a la presó de Puig de les Basses
  8. Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026

L'Institut Cendrassos de Figueres posarà en marxa el primer cicle d'assegurances de la província de Girona

El Castell de Sant Ferran supera les 50.000 visites i prepara autobusos llançadora des del centre de Figueres

Un dispositiu Kanpai a Empuriabrava identifica onze persones i acaba amb una detenció per estrangeria

La novena Cursa de la Dona de Castelló d'Empúries supera les 730 inscripcions

Els afectats per estafes amoroses i Tinder llancen una guia per detectar el bullying emocional

Investigadors d'Alacant aconsegueixen detectar indicis d'Alzheimer en una conversa de només quatre minuts

El cas del professor de Figueres Xavier Camps: 17 anys desaparegut i amb la sospita d'un possible crim passional

Dels exercitadors de mandíbula al col·lutori d'oli: els dentistes alerten dels «venedors de fum» que promocionen perilloses modes virals

Tracking Pixel Contents