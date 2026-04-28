Motos aquàtiques
El Campionat de Catalunya de motos d'aigua fa parada a Empuriabrava
Era la segona prova puntuable del calendari català i es dividia en tres categories diferents d'Esquí
La platja de la Rubina d'Empuriabrava va acollir, el cap de setmana passat, una regata de motos aquàtiques puntuable per al Campionat de Catalunya. La prova, la segona del calendari en la modalitat de circuit, va tenir una gran participació gràcies a la seva condició d'Open estatal. Va estar organitzada per la Federació Catalana de Motonàutica i va comptar amb el suport de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i les empreses Full Gas i Lassdive.
La regata va constar de tres mànegues per a cadascuna de les tres categories: Esquí F4 (per a pilots sense palmarès), Esquí GP3 i Esquí GP1 (la categoria amb les motos més potents). Totes les motos aquàtiques, sovint anomenades "jet", es condueixen dempeus i exigeixen una gran forma física i habilitat.
El vent va ser protagonista i va complicar l’estat de la mar al llarg de la jornada, especialment a la zona més propera a la costa. Allà es va formar una notable trencant que va dificultar el moment de la sortida i va obligar als pilots a realitzar el màxim esforç. Tot i així, la regata va ser seguida per un nombrós públic, tant des de la costa com des de moltes embarcacions.
A la categoria GP1, la que admet una major potència, es va viure una igualada disputa entre Roger Pujol, vigent campió, i Salvador Canet, que va guanyar la primera cursa d’aquesta temporada al Canal Olímpic de Catalunya. Els dos pilots van lluitar aferrissadament pel primer lloc, protagonitzant continus avançaments i navegacions en paral·lel. Pujol va guanyar les tres mànegues, Canet va ser segon i Miquel Àngel Gargallo, tercer.
Les mànegues de la classe GP3 van tindre un únic dominador: l’actual campió de la categoria, Narcís Segura. Però van ser més molt disputades per a la segona posició, que es va decantar per Nil Bonich, seguit d'Oriol Oliva. Aquestes posicions són las mateixes del campionat de l’any anterior.
La flota F4, formada per pilots novells, va estar dominada tota l’estona per Nil Trullàs, seguit d’Ivo Viscasillas i de Mirna Pujol, germana del guanyador a GP1, i única dona que hi va participar.
Classificació de la regata
Esquí GP1
1r - Roger Pujol. Kawasaki. GEN Roses. 75 punts.
2n - Salvador Canet. Fast Powersports. GEN Roses. 56 punts.
3r - Miquel Àngel Gargallo. Kawasaki. Motonàutic Club Castelldefels. 52 punts.
Esquí GP3
1r - Narcís Segura. Yamaha. GEN Roses. 75 punts.
2n - Nil Bonich. Kawasaki. Motonàutic Club Amposta. 60 punts.
3r - Oriol Oliva. Yamaha. GEN Roses. 48 punts.
Esquí F4
1r - Nil Trullàs. Kawasaki. FCM. 75 punts.
2n - Ivo Viscasillas. Yamaha. FCM. 56 punts.
3a - Mirna Pujol. Kawasaki. FCM.52 punts.
Classificació General (Després de dues regates)
Esquí GP1
1r - Salvador Canet. Fast Powersports. GEN Roses. 131 punts.
2n - Roger Pujol. Kawasaki. GEN Roses. 126 punts.
3r - Miquel Àngel Gargallo. Kawasaki. Motonàutic Club Castelldefels. 101 punts.
Esquí GP3
1r - Narcís Segura. Yamaha. GEN Roses. 150 punts.
2n - Nil Bonich. Kawasaki. Motonàutic Club Amposta. 109 punts.
3r - Oriol Oliva. Yamaha. GEN Roses. 97 punts.
Esquí F4
1r - Nil Trullàs. Kawasaki. FCM. 127 punts.
2n - Ivo Viscasillas. Yamaha. FCM. 107 punts.
3a - Mirna Pujol. Kawasaki. FCM. 103 punts.
