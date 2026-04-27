Futbol platja
El Roses Platja, una fàbrica de talents que s'amplia i puja de nivell aquest 2026
En una temporada en la qual el sènior masculí no podrà disposar d'estrelles internacionals, el club reforçarà més que mai la seva prestigiosa estructura formativa
L'entitat tindrà la plantilla més jove de la Primera Divisió i sumarà un filial i quatre equips per categoria
Acaba la temporada a la gespa i la pilota agafa l'autovia per a traslladar-se, un any més, a la platja. I el planter del Roses Platja, un referent a escala global, buscarà continuar treient perles de sota la sorra. El club rosinc prepara una nova temporada en la qual prioritzarà el creixement de la seva base tant en quantitat com en qualitat. En un any en el qual el primer equip masculí no tindrà les estrelles que li permetien pugnar per tots els títols, el Roses Platja tindrà l'objectiu de reforçar tota la resta dels seus actius.
Joventut per a suplir les estrelles
El sènior rosinc s'ha acostumat a lluitar per tot en els últims anys. Catapultat per una base d'estrelles nascudes al mateix poble i una sèrie de complements de primer esglaó mundial, el Roses Platja s'ha situat entre els favorits als tres grans títols de l'estiu: la lliga, la Copa i la Supercopa. El panorama, però, serà diferent aquest any. El primer equip del club no disposarà de la subvenció de la RFEF que li permetia reforçar-se amb jugadors d'alt nivell i mantenir els jugadors rosincs establerts entre l'elit.
Els cracs locals (Suli Batis, Ramy Saghdani, Marc Borràs, Ridu El Bassri o Moussa Chaatouf, per exemple) no disputaran la pròxima lliga amb el Roses. "Són jugadors que sobreviuen gràcies al futbol platja, i aquest any no els podem oferir res en l'àmbit econòmic", es resigna Dani Haro, president del Roses Platja, que afegeix que "no ha passat res dolent amb ells i, de fet, continuaran entrenant equips del club". Cap d'ells voldria marxar de casa seva, diu, però simplement, i tot i discutir-ho durant mesos, "no es pot".
La volàtil realitat dels esports minoritaris ha trastocat les aspiracions del club, però el Roses Platja té un pla ben marcat. L'entitat voldrà aprofitar per a reforçar els fonaments del planter, allò que hauria de permetre mantenir l'equip entre els millors d'Espanya durant una bona colla d'anys. El primer equip del club serà el més jove de la categoria. Tindrà una mitjana d'edat de divuit anys. Seran jugadors juvenils o acabats de sortir de la base, que tindran així l'oportunitat de foguejar-se a la màxima categoria.
El primer equip tindrà una mitjana de divuit anys i l'únic reforç internacional serà el de l'entrenador argentí Maxi Ponzetti.
L'objectiu serà la permanència. "Són jugadors molt talentosos i prometedors que encara han d'explotar", relata Haro. El nucli que hauria de lluitar de nou per tots els títols un cop puguin tornar els jugadors del màxim nivell. Per a aportar el grau d'experiència necessari i acompanyar-los en la formació, l'únic fitxatge estranger de la temporada serà el d'un entrenador argentí, Maxi Ponzetti. El club confia que la combinació serveixi per a aguantar la categoria.
Just per sota, el Roses crearà també un filial que jugarà a Segona Divisió i que estarà format pels exjugadors del primer equip. Faran una mena de "last dance", explica el president, i buscaran mantenir la segona categoria estatal. Paral·lelament, el sènior femení partirà també des de la segona categoria, amb l'objectiu de situar-se entre els primers classificats i ascendir.
El planter, més extens que mai
On el Roses Platja no haurà de trobar solucions inventives serà en el seu planter. De fet, ben al contrari: el club tindrà més equips que mai, fins a tres de masculins i un de femení per a cada categoria. El Roses Platja els dividirà per nivell i l'equip A de cada edat (juvenil, cadet, infantil i aleví) lluitarà per guanyar la Copa Catalunya i la Copa d'Espanya. Serà la base formativa més àmplia de l'estat i hauria de cobrir un dels objectius del club: el d'aconseguir que tothom que vulgui, pugui jugar a futbol platja.
Fer un salt qualitatiu més en cada categoria és un "objectiu prioritari" per als de Roses. L'escola altempordanesa, diu Dani Haro, ja és "top-1 o top-2" d'Espanya. El següent pas és el de competir de tu a tu amb els millors clubs andalusos i murcians, habituats a tenir més rivalitat autonòmica i a arribar amb una millor preparació a les competicions estatals. La creació de la nova Divisió d'Honor cadet, de la qual el Roses formarà part, sumarà un nou grau de professionalització per als joves més talentosos del planter.
Aquest estiu, Roses serà seu de la Primera i Segona Divisió masculina i femenina i de la Divisió d'Honor cadet
Aquesta lliga serà una de les cinc que passaran per Roses aquest estiu. La Primera i Segona divisió masculina i femenina i aquesta Divisió d'Honor cadet tindran una seu a la platja rosinca, un fet que contribuirà a apropar el màxim nivell d'aquest esport a la població altempordanesa. Dani Haro espera que això ajudi a "fer poble" i a reforçar la popularitat d'una modalitat que no sempre és tractada com mereixeria. "Penso que competir amb el nom de Roses hauria de ser més valorat i s'hauria d'aprofitar més", diu, i apunta de la dificultat de captar espònsors per a l'entitat. El Roses Platja, l'equip d'un poble de vint mil habitants, s'ha habituat darrerament a competir-li lligues a l'EnPie Málaga i el Recreativo de Huelva, transatlàntics que representen ciutats de més de cinc-cents mil.
Les possibilitats de creixement del futbol platja passen per aconseguir una bona sinergia amb el futbol de gespa. "Som un esport minoritari, però ens nodrim de l'esport més popular de tots i ho hem d'aprofitar", analitza Haro. "Sempre els dic als pares que venir al club és una manera de continuar jugant a futbol, però de sortir de la gespa i la fred per passar a la sorra i a la calor", afegeix.
El president del Roses Platja parla també del component físic, que ajuda a afrontar la pretemporada de futbol 11 amb un punt extra de preparació, i desmenteix que l'esport suposi un risc de lesió: "Alguns pares tenen aquesta por, però l'impacte en el futbol platja és mínim i, com que la falta es penalitza molt, n'hi ha moltes menys que a la gespa".
