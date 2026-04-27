Tercera RFEF
L'Escala s'acomiada definitivament del play-off a Vilanova i el Peralada empata en un duel descafeïnat contra el Can Vidalet
Els anxovers perden tota opció després de caure per 2 a 1
Els dos altempordanesos ja no es jugaran res en els dos partits que queden de temporada
Les últimes opcions de l'Escala de disputar la promoció d'ascens van esvair-se diumenge passat, després de perdre per 2 a 1 contra el Vilanova i la Geltrú. Els del Garraf, cinquens, estan ara set punts per sobre dels de David Gurillo quan només en queden sis per disputar-se. Els anxovers disputaran les dues últimes jornades amb l'únic incentiu de sumar dues victòries i superar els 48 punts del primer any a Tercera, la millor marca que ha fet el club a la categoria. Ara en tenen 43.
L'Escala va anar a contraremolc des de ben aviat, ja que el Vilanova va avançar-se abans del primer quart d'hora de joc. Tot i que els altempordanesos van aconseguir empatar amb una rematada de Xevi Germán a la segona meitat (65'), els locals van tornar a avançar-se tot just cinc minuts després. L'Escala ja no va poder trencar el 2-1 i va patir així la seva tercera derrota en els últims quatre partits.
Ja sense el play-off en joc, els blau-i-grana s'acomiadaran diumenge (12:30 hores) de la temporada al Nou Miramar, contra el ja descendit Lleida, i tancaran l'any al camp del Tona.
Empat descafeïnat del Peralada
El Peralada, per la seva banda, tampoc va poder guanyar en la visita del Can Vidalet. Amb la permanència certificada i sense res en joc, només els visitants, que encara no estan salvats, s'hi jugaven alguna cosa. Llorenç Busquets va avançar els xampanyers ben aviat, però els d'Esplugues van fer l'1 a 1 pocs minuts més tard. En el minut 11 ja hi havia el marcador que es mantindria fins al final del partit.
L'equip d'Àlex Marsal és onzè amb 42 punts, un menys que l'Escala. Li queda un partit a fora, diumenge contra el Cerdanyola, i l'últim duel a casa davant la Montanyesa.
La lliga ja té campió
La gran notícia de la jornada en el grup V de Tercera Federació la va marcar el Manresa. L'equip del Bages va golejar el seu perseguidor més directe, el Badalona, per 4 a 1. El resultat ja deixava l'ascens pràcticament segellat, però la derrota del tercer, el Cornellà, contra l'Europa B els va donar el títol la mateixa tarda de diumenge.
El Badalona i el Cornellà disputaran la promoció d'ascens, mentre que l'Hospitalet necessita un sol punt per a confirmar el play-off i el Vilanova, cinquè, haurà de mantenir a ratlla la Grama per a ser l'últim conjunt que jugarà la següent ronda.
