Primera Catalana
El Figueres fuig del descens amb una nova victòria fora de casa (0-3)
Els unionistes marquen tres gols a la segona meitat per tombar el Bosc de Tosca, rival directe, i deixar la zona vermella a tres punts
El Figueres va aconseguir dissabte una victòria balsàmica en un nou enfrontament directe. Dues setmanes després de guanyar el Sant Jaume de Llierca per 0 a 3, la Unió va replicar el resultat contra un altre rival garrotxí, el Bosc de Tosca. Gràcies a la victòria, el Figueres surt del descens quan falten només tres jornades.
Els tres punts van decidir-se a la segona meitat. El primer temps va deixar ocasions per a tots dos costats que cap dels dos equips va poder materialitzar. El Figueres no va sentir-se còmode fins a la represa, però quan va fer-ho va ser capaç de decidir el duel. Sicka va atacar la profunditat per a fer el primer en el minut 55. És el setè gol de la temporada del del planter. Amb el marcador de cara, la Unió va millorar encara més les seves prestacions. Va ser llavors quan Ferri va fer el segon en el 72' i Ferrón, amb un gran xut llunyà, va rematar la golejada.
A falta de nou punts per jugar, el Figueres n'agafa tres sobre el descens directe. Els de Toni Sánchez buscaran sumar a casa, dissabte vinent, contra el Granollers. Una nova victòria els allunyaria més de la zona vermella, fet que els ajudaria també a no haver de patir pels possibles descensos compensats.
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
- La jubilació dels ‘boomers’ tensiona les òptiques: Espanya pot quedar-se sense professionals per atendre els establiments
- Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines
- La filla de Carles Bros manté viva la galeria de Llançà entre la memòria i el llegat
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda al terç nord de Catalunya