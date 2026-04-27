Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Melitó CasalsAfurany AlbanyàFires i Festes de la Santa CreuFalsificacions la Jonquera i el Portús
instagramlinkedin

Primera Catalana

El Figueres fuig del descens amb una nova victòria fora de casa (0-3)

Els unionistes marquen tres gols a la segona meitat per tombar el Bosc de Tosca, rival directe, i deixar la zona vermella a tres punts

Celebració d'un dels gols de la Unió.

Celebració d'un dels gols de la Unió. / UEF

Roger Illa

Roger Illa

Les Preses

El Figueres va aconseguir dissabte una victòria balsàmica en un nou enfrontament directe. Dues setmanes després de guanyar el Sant Jaume de Llierca per 0 a 3, la Unió va replicar el resultat contra un altre rival garrotxí, el Bosc de Tosca. Gràcies a la victòria, el Figueres surt del descens quan falten només tres jornades.

Els tres punts van decidir-se a la segona meitat. El primer temps va deixar ocasions per a tots dos costats que cap dels dos equips va poder materialitzar. El Figueres no va sentir-se còmode fins a la represa, però quan va fer-ho va ser capaç de decidir el duel. Sicka va atacar la profunditat per a fer el primer en el minut 55. És el setè gol de la temporada del del planter. Amb el marcador de cara, la Unió va millorar encara més les seves prestacions. Va ser llavors quan Ferri va fer el segon en el 72' i Ferrón, amb un gran xut llunyà, va rematar la golejada.

A falta de nou punts per jugar, el Figueres n'agafa tres sobre el descens directe. Els de Toni Sánchez buscaran sumar a casa, dissabte vinent, contra el Granollers. Una nova victòria els allunyaria més de la zona vermella, fet que els ajudaria també a no haver de patir pels possibles descensos compensats.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
El Figueres fuig del descens amb una nova victòria fora de casa (0-3)

El Figueres fuig del descens amb una nova victòria fora de casa (0-3)

