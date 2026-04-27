Figueres consolida el seu paper en la dansa urbana amb la 9a edició del Rock da House Catalunya
L'esdeveniment creix any rere any i s'ha consolidat com un referent dins el sector
El passat diumenge 19 d’abril, el pavelló municipal de Figueres es va omplir d’energia, talent i passió per la dansa amb la celebració de la 9a edició del Rock da House Catalunya, una de les cites més destacades del calendari estatal de dansa urbana.
El Rock da House Tour continua creixent any rere any, consolidant-se com un referent dins del sector. El circuit recorre diversos punts de l’Estat, amb parades a Madrid, Canàries, Cantàbria, Andalusia i Catalunya. En aquest context, Figueres s’ha convertit en una seu clau gràcies a la tasca de Sonia Navarro i Rubén Rider, directors de Dance Me Figueres, que lideren l’organització i vetllen pel bon desenvolupament de l’esdeveniment.
Des de fa nou anys, els creadors del tour, Irene Pallarés i Abraham Amores, han dipositat la seva confiança en els directors de Dance Me Figueres per coordinar la parada catalana. La seva implicació i professionalitat han estat claus per consolidar un esdeveniment que no només promou la dansa, sinó que també projecta Figueres com a punt de trobada cultural i esportiu.
El campionat atrau participants d’arreu del territori, amb escoles procedents de Madrid, València, Mallorca i diferents punts de Catalunya, que omplen la ciutat durant tot el cap de setmana. Aquesta afluència contribueix a dinamitzar l’economia local i a reforçar la projecció de Figueres com a ciutat referent en el món de la dansa.
Cal destacar també la tasca imprescindible d’un equip humà format per prop de 40 persones, que durant tota la jornada treballen per garantir una organització fluida i la màxima comoditat per a tots els participants, des de l’acollida fins al desenvolupament de la competició.
Any rere any, el nivell de la competició continua superant-se, amb categories que abracen totes les edats, des de Baby fins a Premium, demostrant que la dansa no entén de límits generacionals. El jurat d’aquesta edició ha estat format per professionals reconeguts del sector com Victor Hugo, Javi Berga i Dani Suárez, que han valorat la tècnica i la creativitat dels participants.
Amb iniciatives com aquesta, Figueres es reafirma com un epicentre de la dansa urbana a Catalunya, gràcies a l’esforç i dedicació de professionals com Sonia Navarro i Rubén Rider, que any rere any fan possible un esdeveniment d’alt nivell i amb una gran projecció de futur.
