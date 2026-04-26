Quarta Catalana
El Sant Miquel de Fluvià i la Jonquera, campions altempordanesos de Quarta Catalana
El Sant Miquel canta victòria sense haver de jugar, gràcies a la derrota del Camallera, i la Jonquera certifica el títol amb una victòria contra el Base Roses B
Els dos grups altempordanesos de Quarta Catalana ja tenen guanyador. La Jonquera, en el grup 1, i el Sant Miquel de Fluvià, en el 2, han assegurat la primera posició aquest cap de setmana i han certificat l'ascens una jornada abans del final. Els dos equips, que han liderat les classificacions durant una bona part de l'any, disputaran la Tercera Catalana l'any vinent.
Qui primer va cantar victòria va ser el Sant Miquel de Fluvià, dissabte. Els verd-i-blancs van celebrar el títol sense haver de jugar, ja que el Camallera, segon, va ensopegar amb contundència contra el Medes-l'Estartit (5-1). El Sant Miquel només hauria necessitat sumar un punt contra el Viladamat en cas que el Camallera hagués guanyat, però la derrota dels grocs ha permès que el líder s'agafés aquest duel com una celebració anticipada.
Tot i que a principis de 2026 els fluvianencs van perdre dos partits decisius contra el Bàscara i el mateix Camallera, l'equip ha aconseguit encadenar deu victòries consecutives que l'han retornat a la primera plaça. Cap dels altres candidats, que l'havien arribat a superar en puntuació en algun moment, ha pogut seguir el seu ritme.
La Jonquera, líder des del primer dia
A Roses, la Jonquera ha fet la feina contra el filial del Base (1-4) i ha certificat així el primer lloc. A la primera part han marcat Ale, Yasser i Arnau per a posar una renda considerable des de ben aviat. El Base Roses B ha retallat distàncies i al final Gerard Schwirley ha fet el quart. D'aquesta manera, els blanc-i-verds no han hagut d'estar pendents del partit que enfrontava després el segon i el tercer, el Roses City B i el Selvatans, en el mateix camp de la Vinyassa.
Els d'Èric Sanjuan no han necessitat el partit ajornat que tenen pendent contra el Palau-saverdera per a confirmar l'ascens. Només han cedit dos empats i dues victòries i han liderat la classificació del grup 1 des de la primera jornada. El domini incontestable s'ha fonamentat, especialment, en el millor registre defensiu de la lliga: la Jonquera només ha encaixat 24 gols, 12 menys que el següent equip menys golejat. També és, ara per ara, l'equip més golejador, si bé en aquesta faceta té competidors més directes.
Subscriu-te per seguir llegint
