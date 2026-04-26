Primera Catalana
L'Adepaf Txots aguanta la pressió i torna a ser equip de Copa Catalunya
Els figuerencs guanyen a la pista del Ceset i aprofiten la desfeta del Cabrera per assegurar-se el títol amb dues jornades d'antelació
L'Adepaf Txots va certificar, dissabte, el títol de campió i el retorn a Copa Catalunya per la via ràpida. L'equip figuerenc va fer la feina davant el Ceset (48-79) i va aprofitar la segona desfeta seguida del segon, el Cabrera, per a assegurar-se la primera plaça quan encara queden dues jornades per jugar-se.
Guillem Díaz (18 punts), Adrià Verdaguer (15 punts) i Kingsley Chukwugozie (15 punts) van capitalitzar bona part de l'anotació figuerenca contra el Ceset gironí. El partit va mantenir-se igualat durant els dos primers quarts, però l'Adepaf Txots va poder trencar el duel a partir del tercer període i rematar-lo del tot en el darrer quart. El parcial final de 7 a 24 va acabar causant els més de trenta punts de diferència finals.
L'Adepaf celebrarà el títol a casa, d'aquí a dues setmanes, en la penúltima jornada de la temporada. El conjunt rebrà el Vilassar de Dalt, quart classificat, el diumenge 10 de maig a dos quarts de cinc de la tarda.
Líders durant gairebé tot l'any
Els blanc-i-blaus han sabut aguantar la pressió del seu màxim perseguidor per a assegurar-se el campionat. L'equip va arribar a encadenar quinze victòries consecutives i va agafar un bon coixí en el lideratge, però una derrota en el duel directe de la segona volta contra el Cabrera va fer que els maresmencs tornessin a acostar-se. Tot i això, l'Adepaf Txots no va perdre la serenor i va reprendre ràpidament la ratxa de resultats, fet que va mantenir a ratlla el segon.
En la penúltima jornada la sort va somriure a l'Adepaf: els de Marc Delemus van perdre el seu tercer partit de l'any, però el Cabrera també va fallar i no va poder acostar-se a la taula. Aquest cap de setmana els figuerencs van tornar a vèncer i, aquest cop sí, la derrota del Cabrera va esvair qualsevol opció de remuntada.
