L'Adepaf Txots aguanta la pressió i torna a ser equip de Copa Catalunya

Els figuerencs guanyen a la pista del Ceset i aprofiten la desfeta del Cabrera per assegurar-se el títol amb dues jornades d'antelació

L'Adepaf celebra el títol. / Adepaf

Roger Illa

Figueres

L'Adepaf Txots va certificar, dissabte, el títol de campió i el retorn a Copa Catalunya per la via ràpida. L'equip figuerenc va fer la feina davant el Ceset (48-79) i va aprofitar la segona desfeta seguida del segon, el Cabrera, per a assegurar-se la primera plaça quan encara queden dues jornades per jugar-se.

Guillem Díaz (18 punts), Adrià Verdaguer (15 punts) i Kingsley Chukwugozie (15 punts) van capitalitzar bona part de l'anotació figuerenca contra el Ceset gironí. El partit va mantenir-se igualat durant els dos primers quarts, però l'Adepaf Txots va poder trencar el duel a partir del tercer període i rematar-lo del tot en el darrer quart. El parcial final de 7 a 24 va acabar causant els més de trenta punts de diferència finals.

L'Adepaf celebrarà el títol a casa, d'aquí a dues setmanes, en la penúltima jornada de la temporada. El conjunt rebrà el Vilassar de Dalt, quart classificat, el diumenge 10 de maig a dos quarts de cinc de la tarda.

Líders durant gairebé tot l'any

Els blanc-i-blaus han sabut aguantar la pressió del seu màxim perseguidor per a assegurar-se el campionat. L'equip va arribar a encadenar quinze victòries consecutives i va agafar un bon coixí en el lideratge, però una derrota en el duel directe de la segona volta contra el Cabrera va fer que els maresmencs tornessin a acostar-se. Tot i això, l'Adepaf Txots no va perdre la serenor i va reprendre ràpidament la ratxa de resultats, fet que va mantenir a ratlla el segon.

En la penúltima jornada la sort va somriure a l'Adepaf: els de Marc Delemus van perdre el seu tercer partit de l'any, però el Cabrera també va fallar i no va poder acostar-se a la taula. Aquest cap de setmana els figuerencs van tornar a vèncer i, aquest cop sí, la derrota del Cabrera va esvair qualsevol opció de remuntada.

  1. Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
  2. Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
  3. Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
  4. La jubilació dels ‘boomers’ tensiona les òptiques: Espanya pot quedar-se sense professionals per atendre els establiments
  5. Tretze municipis de l'Alt Empordà reconeguts per la transparència
  6. Llers crea una escultura vegetal de papallona amb 600 plantes aromàtiques per regenerar el territori
  7. La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
  8. Un formatge de l'Empordà fa podi al Concurs de Millors Formatges Artesans de Catalunya 2026

La Nit del Foc il·lumina Figueres

La Nit del Foc il·lumina Figueres

El Sant Miquel de Fluvià i la Jonquera, campions altempordanesos de Quarta Catalana

El Sant Miquel de Fluvià i la Jonquera, campions altempordanesos de Quarta Catalana

TOTES LES IMATGES | Figueres homenatja la generació de 1936 amb la medalla de les Fires

TOTES LES IMATGES | Figueres homenatja la generació de 1936 amb la medalla de les Fires

Figueres homenatja la generació de 1936 amb la medalla de les Fires

Figueres homenatja la generació de 1936 amb la medalla de les Fires

EN IMATGES | La Colla Castellera de Figueres vesteix la Monturiola de la Rambla

EN IMATGES | La Colla Castellera de Figueres vesteix la Monturiola de la Rambla

EN IMATGES | La inauguració d''Objectiu Meli' a Figueres converteix l'exposició en un homenatge popular al fotògraf

EN IMATGES | La inauguració d''Objectiu Meli' a Figueres converteix l'exposició en un homenatge popular al fotògraf

EN IMATGES | Les diferents generacions de la Colla Castellera de Figueres protagonitzen el pregó de Santa Creu

EN IMATGES | Les diferents generacions de la Colla Castellera de Figueres protagonitzen el pregó de Santa Creu
