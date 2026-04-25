Necrològica
Mor als 49 anys Ángel Sánchez, exfutbolista de la UD Las Palmas
L’exjugador va morir després de romandre en cures pal·liatives. Va ser entrenador de Las Palmas C, Mensajero o Estrella, club que li va donar l’ascens recent a Tercera
Paco Cabrera
Adéu al dandi de la pilota. Elegant, quirúrgic i un jugador que va explotar a l’Universidad després de sortir del planter de la UD Las Palmas. Fins sempre, Angelillo. Ángel Sánchez Armas (Las Palmas de Gran Canaria, 49 anys), exfutbolista del club groc (va debutar de la mà de Paco Castellano el 1997 entrant per Walter Pico a Toledo), Uni, UD Lanzarote, UD Vecindario, Ibiza, L’Hospitalet i que es va retirar el 2014 al Sporting San José, ha mort aquest divendres després d’estar en cures pal·liatives.
Després de superar un càncer de pell, va patir una recaiguda dramàtica en els últims mesos que va obligar a la seva hospitalització.
La metàstasi va complicar de manera irreversible la salut de l’entrenador, que va dirigir l’Estrella la passada temporada com a últim repte. Va començar al San Antonio i va passar per l’estructura del club groc (va dirigir el Regional C juntament amb Álex Castro i va aconseguir un ascens al Grup Canari), així com la UD Vecindario, Villa de Santa Brígida o CD Mensajero.
El club de Sardina li va dedicar l’ascens a Tercera RFEF fa just una setmana, aconseguit a El Pino davant el Teror. Sánchez va iniciar la seva etapa com a jugador de la UD a El Salto del Caballo en la 38a jornada de Segona Divisió. En aquell equip hi havia jugadors com Vinny Samways, Valerón, Víctor Afonso, Álex Castro, Manuel Pablo, Santi Lampón, Ángel Rodríguez, Jero o Canales.
Va disputar 34 partits (1.300 minuts) amb el primer equip groc en dues etapes després de passar pel filial (1996-97 i 1998-99 i del 2002-03 al 2003-04). Va viure el descens a Segona B amb Tino Luis Cabrera, que després el va entrenar a l’Uni.
Va formar part com a referent ofensiu d’una de les versions més plàstiques del club i va compartir vestidor amb diversos jugadors destacats.
A la UD Lanzarote (1999-2000) va marcar vuit gols sota les ordres de Juan Manuel.
Ángel Sánchez, en la seva etapa com a entrenador del CD Mensajero. / LA PROVINCIA / DLP
Tècnic i amb un gran xut, va marcar 78 gols a la categoria de bronze en 338 partits com a davanter. Com a entrenador, va formar part de la nova generació juntament amb Jero Santana, Chus Trujillo, Juan Carlos Socorro o Raúl Martín.
Elogiat per Claudio Morera, president del Comitè Tècnic d’Entrenadors de la Interinsular, mor un estrateg de gran vàlua. Les seves restes descansen al Tanatori de San Miguel, al barri de Las Torres de Las Palmas de Gran Canaria.
S’han multiplicat les mostres de condol. La UD va expressar “les condolences a familiars i amics. DEP”. També la federació i diversos clubs de Tercera.
Indesxifrable i artista indolent, de cessió en cessió, va ser un jugador de col·legi que es va convertir en el “Beckham del Pepe Gonçalves” pel seu gran xut.
