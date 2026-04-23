FC Barcelona
Lamine Yamal no tornarà a jugar amb el Barça aquesta temporada, però salva el Mundial
El jugador ha patit una ruptura del bíceps femoral de la cama esquerra després de tirar un penal
Albert Guasch
Al FC Barcelona li queden sis partits de Lliga i els haurà de disputar sense Lamine Yamal, el totpoderós creador de regats, passades i gols en l’univers blaugrana. La ruptura del bíceps femoral de la cama esquerra que es va produir al minut 41 del partit contra el Celta el mantindrà fora dels terrenys de joc per al que resta de Lliga, segons ha confirmat el comunicat mèdic del club. L’equip d'Hansi Flick, amb nou punts d’avantatge sobre el Real Madrid, haurà de rematar la conquesta del campionat sense ell i, dit sigui de passada, encara sense Raphinha.
Un Lamine Yamal preocupat va acudir al matí a la Ciutat Esportiva per sotmetre’s a unes ressonàncies que han confirmat les males sensacions que ja va tenir en abandonar el camp. Al mateix vestidor del Camp Nou li van fer unes exploracions que feien intuir el diagnòstic negatiu difós aquest dijous.
La lesió de Lamine, un cop dur per a l’equip en el tram final de la temporada
L’alarma barcelonista contrasta amb una certa tranquil·litat per a Luis de la Fuente de cara al Mundial nord-americà d’aquest estiu. L’extrem del Barça no arribarà rodat a l’inici de la cita mundialista —el 15 de juny, primer partit—, però després de l’exploració exhaustiva feta a les instal·lacions de Sant Joan Despí, els serveis mèdics del club blaugrana garanteixen amb escreix la seva presència en la convocatòria espanyola. Tot i això, no està exempt d’una recaiguda, força habitual en aquest tipus de lesió.
Tercera lesió
Lamine Yamal va provocar el penal que ell mateix va transformar contra el Celta, però el que havia de ser una celebració es va convertir en incertesa. Va notar dolor al bíceps, va fer el gest de demanar el canvi i es va estirar a la gespa. Va marxar pel seu propi peu i de seguida es va obrir l’interrogant sobre la dimensió de la ruptura, si és que n’hi havia. I sí, n’hi ha. I sense ell, el Barça haurà de segellar la Lliga.
“És una baixa important, però estic convençut que la plantilla ho tirarà endavant”, va dir aquest dijous Rafa Yuste, president blaugrana en funcions. Un missatge d’optimisme institucional que contrasta amb la preocupació que regnava al vestidor després del partit de dimecres. “És el millor i és un cop dur per a nosaltres perquè és un jugador molt important i el necessitem. Estava molt afectat al vestidor perquè entén com n’és d’important per a nosaltres”, va comentar, per exemple, Gavi.
Hansi Flick consola Lamine Yamal en substituir-lo per lesió
És la tercera lesió de Lamine Yamal en la seva carrera. Aquesta temporada va patir una pubàlgia que el va afectar, tot i que només li va fer perdre’s cinc partits. El curs anterior va patir un traumatisme al turmell dret durant un enfrontament amb el CD Leganés que el va apartar dels terrenys de joc gairebé un mes. En total, durant la seva encara incipient carrera, s’ha perdut per lesió 10 partits amb el Barça. Ara caldrà sumar-ne sis més. Pocs contratemps físics, fet que li ha permès jugar el 90% dels compromisos blaugrana.
D’aquesta manera, el gol decisiu contra el conjunt gallec tanca l’estadística de Lamine Yamal aquesta temporada. El balanç és de 24 gols —16 a la Lliga, 6 a la Champions i 2 a la Copa del Rei—, a més de 18 assistències. Per culpa dels isquiotibials, no n’hi haurà més.
