Curses
Garriguella recupera la Cursa de la Mata amb 400 participants i tres distàncies
La prova s'havia deixat de fer després de la pandèmia
Garriguella va recuperar, el cap de setmana passat, la Cursa de la Mata. La prova va tornar a celebrar-se després d'haver deixat de fer-ho a partir de 2020. En total, les tres distàncies de la cursa van reunir 400 participants.
El retorn de la Cursa de la Mata ha estat impulsat per la regidoria d'Esports, encapçalada pel corredor d'ultratrails David Liaño Capel. Per a la cita, es va decidir apostar per una varietat de modalitats que permetés participar a tothom que volgués. La jornada va comptar amb la marxa popular de 6 quilòmetres, la cursa d'11 quilòmetres i el trail més llarg, de 16 quilòmetres. Aquest darrer recorregut, el més exigent, va arribar fins a la Mata, punt emblemàtic de Garriguella. Bona part dels diferents trajectes va passar per vinyes i corriols dels voltants del poble.
Els guanyadors absoluts en la distància de 16 quilòmetres van ser Pep Pagès i Mireia Perpinyà. En la distància d'11 quilòmetres van dominar David Alsina i Gemma Duñó.
Durant la jornada, es van realitzar diversos sortejos que van repartir premis entre molts dels corredors, fet que va reforçar el caràcter festiu i participatiu de la prova. A més, tots els participants van poder gaudir d’una botifarrada popular a l’arribada, en un ambient animat que va comptar amb la música del DJ Lluís Compte.
El dia abans ja havia començat el programa amb la celebració de les curses infantils de trail organitzades pel Consell Comarcal. Van tenir la sortida en el Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera i van reunir els més petits en una jornada molt participativa.
Subscriu-te per seguir llegint
