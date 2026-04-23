El Club d'Escacs Figueres perd la màxima categoria catorze anys després

Cauen per 6,5 a 3,5 contra el Badia del Vallès en l'última jornada del grup de descens de Divisió d'Honor

Solodovnichenko, del Figueres, contra el Badia. / Cedida

Redacció

El Club d’Escacs Figueres A va perdre per 6,5 a 3,5 contra el Badia del Vallès en l’onzena i última ronda del grup de descens de Divisió d’Honor, disputada al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa, i va confirmar així el seu descens de categoria.

L’equip necessitava puntuar per mantenir-se, però el duel es va complicar aviat amb les taules d’Òscar Baños i les derrotes d’Emili Colls i Jorge Gonzalez. També van perdre Javier Campos, Àlex Bofill i Pinsach, mentre que Yuri Solodovnichenko i Jordi Serra van guanyar i Abel Làzaro va fer taules. Aquest resultat, sumat al 8 a 2 del Foment contra l’Andorra, condemna el Figueres al descens per desempat desfavorable. El club havia jugat catorze temporades consecutives a Divisió d’Honor.

Notícies relacionades

D’altra banda, a la MiniCopa de Girona sub-16 de l’Escala, el Figueres va col·locar tres dels seus equips entre els cinc primers: el sub-16 va ser segon, el sub-12 A quart i el sub-14, cinquè i campió de la seva categoria d’edat.

  1. Catalunya busca 30.000 joves per suplir la jubilació de funcionaris ‘boomers’: «En una empresa guanyaria més, però per conciliació i motivació prefereixo l’Administració»
  2. La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
  3. Un càmping de l'Empordà, escollit com el millor d'Espanya als ACSI Awards 2026
  4. VÍDEO | Un ibis migrador fa una aturada històrica a l'Alt quan la reintroducció tot just acaba d'arrencar
  5. El Meteocat activa avisos per pluges torrencials i temps violent a l'Alt Empordà i adverteix de possibles inundacions
  6. Pat Ubach: 'Portava anys dient a les meves filles que han d'aconseguir els seus somnis i jo no ho estava intentant, fins ara
  7. M'han robat a la zona de rentat de cotxes de l'Elefant Blau de Figueres a plena llum del sol
  8. Maria Àngels Giralt, venedora de l'ONCE: 'La renovada pujada del Castell de Figueres durà sort

Els autors i autores de Creàlit fan recomanacions lectores per aquest Sant Jordi

VÍDEO | Toni Lázaro recomana un llibre per Sant Jordi 2026

Antònia Tubau recomana un llibre per Sant Jordi

VÍDEO | Ricard Sayeras recomana un llibre per Sant Jordi 2026

VÍDEO | Anabel Gardell recomana un llibre per Sant Jordi 2026

VÍDEO | Montserrat Segura recomana un llibre per Sant Jordi

Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos

Garriguella recupera la Cursa de la Mata amb 400 participants i tres distàncies

