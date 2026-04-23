Escacs
El Club d'Escacs Figueres perd la màxima categoria catorze anys després
Cauen per 6,5 a 3,5 contra el Badia del Vallès en l'última jornada del grup de descens de Divisió d'Honor
El Club d’Escacs Figueres A va perdre per 6,5 a 3,5 contra el Badia del Vallès en l’onzena i última ronda del grup de descens de Divisió d’Honor, disputada al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa, i va confirmar així el seu descens de categoria.
L’equip necessitava puntuar per mantenir-se, però el duel es va complicar aviat amb les taules d’Òscar Baños i les derrotes d’Emili Colls i Jorge Gonzalez. També van perdre Javier Campos, Àlex Bofill i Pinsach, mentre que Yuri Solodovnichenko i Jordi Serra van guanyar i Abel Làzaro va fer taules. Aquest resultat, sumat al 8 a 2 del Foment contra l’Andorra, condemna el Figueres al descens per desempat desfavorable. El club havia jugat catorze temporades consecutives a Divisió d’Honor.
D’altra banda, a la MiniCopa de Girona sub-16 de l’Escala, el Figueres va col·locar tres dels seus equips entre els cinc primers: el sub-16 va ser segon, el sub-12 A quart i el sub-14, cinquè i campió de la seva categoria d’edat.
