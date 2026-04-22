Santa Creu '26
Rugbi
Els Rucs queden a tocar del títol de lliga
Perden per 16 a 14 en una igualada final contra l'Alella
Els Rucs, el sènior masculí del Rugbi Club Alt Empordà, van perdre contra l’Alella en la final de la lliga. Els d’Empuriabrava van caure per 16 a 12 en un duel disputat en el camp dels maresmencs.
Els Rucs lideraven el marcador a falta d’un quart d’hora, però l’Alella va poder capgirar el marcador al final. Nil Molas va ser l'autor de tots els punts dels de l'Aeròdrom.
L'equip castelloní tanca l'any a Tercera Catalana amb quatre victòries i tres derrotes, dues d'elles contra l'Alella.
