Tir amb arc
Figueres, seu d'una jornada de tir amb arc de màxim nivell català
La tirada de la Lliga Catalana reuneix uns seixanta arquers de diverses modalitats
El Club Esportiu Tir amb Arc Figueres (CETAF) va acollir, diumenge passat, la segona tirada de la temporada de la Lliga Catalana d’Aire Lliure. Uns seixanta arquers -els millors especialistes del rànquing de Catalunya- van reunir-se en una jornada competitiva d’alt nivell que consolida Figueres com un punt neuràlgic del tir amb arc català.
Van haver-hi tres modalitats: Compost, categoria amb la màxima tecnologia; Nu, prova de tècnica pura sense ajudes òptiques, i Longbow, l’estil més tradicional i exigent.
El CETAF va destacar l'èxit organitzatiu de la jornada i la bona sintonia amb la Federació Catalana de Tir amb Arc.
Subscriu-te per seguir llegint
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- M'han robat a la zona de rentat de cotxes de l'Elefant Blau de Figueres a plena llum del sol
- Un càmping de l'Empordà, escollit com el millor d'Espanya als ACSI Awards 2026
- El Meteocat activa avisos per pluges torrencials i temps violent a l'Alt Empordà i adverteix de possibles inundacions
- VÍDEO | Un ibis migrador fa una aturada històrica a l'Alt quan la reintroducció tot just acaba d'arrencar
- Maria Àngels Giralt, venedora de l'ONCE: 'La renovada pujada del Castell de Figueres durà sort
- Castelló d'Empúries i la Jonquera freguen el 50% de població estrangera i evidencien el canvi demogràfic de l'Alt Empordà
- El 20% dels diagnòstics de càncer de mama són en realitat lesions precanceroses: 'Es tracta innecessàriament un nombre molt alt de dones