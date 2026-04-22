Waterpolo
El figuerenc Sergi Franch fa un repòquer de gols i aconsegueix el seu primer MVP a Divisió d'Honor
Té dinou anys i està completant el seu segon any a la màxima categoria estatal amb el CN Sant Andreu
El figuerenc Sergi Franch va ser el gran protagonista del partit que el seu equip, el Club Natació Sant Andreu, va guanyar el cap de setmana passat. El waterpolista -de dinou anys i format al Club Waterpolo Figueres- va fer cinc gols contra el Catalunya en un duel que va acabar 15 a 13 a favor dels andreuencs.
El repòquer li va valdre endur-se el premi a millor jugador del partit. És el primer cop que Franch, que està completant el seu segon any a la màxima categoria estatal, guanya un MVP. A més, l'altempordanès va ser seleccionat en el "7 ideal" de la setmana de la Lliga Espanyola.
Sergi Franch acumula 27 gols en els 20 partits de lliga que ha disputat aquesta temporada. Encara queden dos partits de fase regular per disputar. El Sant Andreu és setè i es troba a mitja taula, amb un total de 24 punts, i està lluitant per a segellar la permanència a la primera categoria.
Subscriu-te per seguir llegint
