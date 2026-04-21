Segona Catalana
El Roses pateix a Arbúcies amb un inici traumàtic i es veu obligat a mirar cap avall
L'equip té dos punts de coixí sobre el descens i està a quatre del play-off, però compta amb un partit ajornat que jugarà dimecres
L'Agrupació Esportiva Roses va perdre a Arbúcies en un duel directe que l’hauria pogut catapultar cap al play-off, però que ara l’obliga a estar pendent de la zona vermella. Els rosincs van pagar un molt mal inici de partit -en el minut 14 ja perdien per 3 a 0- i no van poder acostar-se en el marcador, que no va moure’s més.
L’equip de Nelson Hinojosa està ara dos punts per sobre el descens en una igualadíssima Segona Catalana. La notícia positiva per als rosincs és que tenen un partit ajornat que disputaran aquest dimecres. Visitaran el Begur, tercer a la taula.
El duel podria definir si el Roses acaba la temporada patint per la salvació o si pot permetre's opositar per a l'ascens de categoria. La cinquena plaça està perfectament a l'abast, quatre punts per sobre. Restaran, després, quatre partits més per jugar. Dos seran a casa (contra el Palafrugell i el Sant Gregori) i dos a fora (contra el Quart i l'Amer).
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- M'han robat a la zona de rentat de cotxes de l'Elefant Blau de Figueres a plena llum del sol
- Un càmping de l'Empordà, escollit com el millor d'Espanya als ACSI Awards 2026
- Maria Àngels Giralt, venedora de l'ONCE: 'La renovada pujada del Castell de Figueres durà sort
- Castelló d'Empúries i la Jonquera freguen el 50% de població estrangera i evidencien el canvi demogràfic de l'Alt Empordà
- El 20% dels diagnòstics de càncer de mama són en realitat lesions precanceroses: 'Es tracta innecessàriament un nombre molt alt de dones
- Tempestes aquest dilluns a l'Alt Empordà: el Meteocat ha activat avisos per intensitat de pluja
- Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'