Primera Catalana
L'Adepaf Txots es manté com a líder en solitari tot i punxar a Blanes
El segon, el Cabrera, també perd i no castiga l'error d'uns figuerencs que necessiten dues victòries per a pujar
La sort va acompanyar un Adepaf Txots que, tot i perdre inesperadament a Blanes, manté les dues victòries de marge en el lideratge de Primera Catalana. L’equip figuerenc va anar a remolc gairebé tota l’estona i va perdre de deu punts (76-66) en la que és la tercera derrota de la temporada i la segona de la segona volta.
L’ensopegada la podia aprofitar un Cabrera que venia en ratxa, però el segon també va perdre amb claredat contra el Lliçà d’Amunt (78-87). Tot continua tal com estava abans de començar la jornada.
La derrota maresmenca deixa l’Adepaf Txots a tocar de l’ascens. Queden tres partits per jugar-se a Primera Catalana i el Cabrera necessitaria que l’Adepaf punxés dos cops per a avançar-lo. O el que és el mateix: si el segon classificat compleix, els de Marc Delemus necessiten només dues victòries per a pujar. El següent partit serà a la pista del Ceset.
