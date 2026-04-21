Taekwondo
Joan Jorquera, subcampió de l'Open d'Espanya i bitllet assegurat per a l'Europeu
El rosinc supera quatre combats, però renuncia a la final per problemes físics
Joan Jorquera va endur-se el subcampionat a l'Open Internacional d'Espanya i, gràcies a això, va assegurar-se el bitllet per al pròxim Campionat d'Europa. El rosinc va superar quatre combats i va arribar fins a la final, però no va competir l'últim duel per les molèsties físiques que patia.
Jorquera arribava a l'Open celebrat a la Nucia (País Valencià) amb molèsties a la seva mà esquerra. El taekwondista va forçar per ser a la cita, un dels esdeveniments més esperats i de més nivell de la temporada, per a certificar la seva presència a l'Europeu del pròxim mes de maig. Joan Jorquera va superar un total de quatre competidors. El primer va ser el madrileny Adrián Vicente, representant espanyol en dos Jocs Olímpics. Després va superar l'alemany Emre Cavusman, en un combat que es repetirà a la cita europea.
En els quarts, Jorquera va guanyar el català David Lorente. I en les semifinals, el de Roses va patir de valent per a poder finalitzar el duel contra l'ucraïnès Blodomir Bistrov. L'altempordanès va rebre un cop a la mà lesionada durant el tercer assalt, quan tots dos competidors empataven a 18 i només faltaven 25 segons. Era l'assalt decisiu i, després d'uns minuts sent atès pels fisioterapeutes, es va poder reprendre l'assalt en el tram final. Jorquera se'l va endur per 19 a 18.
Tot i la victòria, els mateixos fisioterapeutes van considerar que disputar la final posava massa en risc l'estat físic del rosinc, que finalment no va sortir a lluitar i va endur-se el subcampionat. La pròxima gran cita serà a Alemanya, en el Campionat d'Europa.
Subscriu-te per seguir llegint
