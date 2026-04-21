Eric Garcia assegura que el Barça sí que faria el passadís al Madrid
El defensa blaugrana, que ha superat el tràngol de la targeta vermella i l’eliminació europea, és el padrí de la 21a edició de Relats solidaris de l’esport
Joan Domènech
El Barça torna a la Lliga una setmana després de la clatellada de la Champions. El regust amarg de l’eliminació contra l’Atlètic es va dissipant entre els culers. A Eric Garcia li haurà costat una mica més per l’expulsió del Metropolitano. La segona al mateix escenari i contra el mateix rival, ja que també va veure la vermella en la Copa.
"Un cop dur per a tothom", va confessar Eric. "Hi va haver moments en què creia que ho teníem, sobretot després del 0-2", va explicar el defensa blaugrana de l’últim partit, en el qual va ser objecte d’una d’aquelles "decisions estranyes que costen d’entendre" dels àrbitres –l’expulsió de Clément Turpin–, tot i que desitjava evitar carregar "tota la responsabilitat als àrbitres" de l’eliminació europea.
Al Barça només li queda la Lliga. Com si fos poc. No ho és, segons el parer d’Eric, que compta entre les conquestes de la campanya la Supercopa d’Espanya a costa del Reial Madrid. L’únic rival en el campionat, i allunyat a nou punts de distància. Aquesta diferència suggereix la possibilitat que el Barça sigui campió abans del clàssic o que asseguri la Lliga guanyant el màxim rival.
El futbolista de Martorell no va voler triar quina opció l’atrau més, tot i que va avançar que desitjava ser campió al més aviat possible. I d’això es dedueix que li agradaria veure que el Madrid fa el passadís de campió al Barça. El que no va fer el rival en la Supercopa, per exemple. I que, pel que sembla, tampoc farà en aquest supòsit al Camp Nou. "Nosaltres sí que faríem el passadís", va garantir Eric, un dels líders del vestidor, "és un mínim de respecte".
Exemple d’altruisme
Perquè això passi, el Barça hauria de guanyar tots els partits fins al clàssic i que el Madrid en perdés un. Començant pel Celta, la vigília de Sant Jordi, quan Eric tindrà un protagonisme especial. És la portada del llibre Relats solidaris de l’esport, que arriba a la 21a edició. Un projecte nascut el 2005 i que, des d’aleshores, ha recaptat 1.179.306,85 euros. Fins a l’últim cèntim s’ha entregat a l’entitat beneficiària de cada any.
L’aliança dels periodistes esportius catalans s’ha trenat aquesta vegada amb la Fundació AVAN, que tracta persones amb malalties neurològiques i trastorns del desenvolupament neuronal. El llibre costa 15 euros i es ven a tots els centres d’El Corte Inglés i Hipercor. Banco Mediolanum i Damm encapçalen la llarga llista de patrocinadors que ajuden a potenciar els ingressos. "Com a llibre mereix ser llegit i com a causa mereix ser compartida", va destacar Eva Franqués, directora de Comunicació Corporativa d’El Corte Inglés.
