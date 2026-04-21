Segona Catalana
El Bàsquet Vilafant i el Roses confirmen el descens a falta de tres jornades
Perden els seus partits amb claredat i ja no tenen opció de salvar-se
Dos partits per a oblidar del Bàsquet Vilafant i el Roses, que amb les seves derrotes confirmen ja el descens de categoria. El Bàsquet Vilafant va caure amb molta contundència a la pista del Calella (82-51), mentre que el Roses va perdre amb claredat en la visita del Bisbal 2 (54-74).
Els dos altempordanesos de Segona Catalana han estat a la part baixa des de l’inici de la temporada i, tot i tenir alguna opció en certs moments, han acabat descendint quan encara queden tres jornades per jugar.
El Torroella, el Canet i el Bisbal 2, els equips que tenen sobre, han fet la feina quan tocava i han fet impossible qualsevol reacció del Roses i el Vilafant, que tornaran l'any vinent a Primera Territorial.
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- M'han robat a la zona de rentat de cotxes de l'Elefant Blau de Figueres a plena llum del sol
- Un càmping de l'Empordà, escollit com el millor d'Espanya als ACSI Awards 2026
- Maria Àngels Giralt, venedora de l'ONCE: 'La renovada pujada del Castell de Figueres durà sort
- Castelló d'Empúries i la Jonquera freguen el 50% de població estrangera i evidencien el canvi demogràfic de l'Alt Empordà
- El 20% dels diagnòstics de càncer de mama són en realitat lesions precanceroses: 'Es tracta innecessàriament un nombre molt alt de dones
- Tempestes aquest dilluns a l'Alt Empordà: el Meteocat ha activat avisos per intensitat de pluja
- Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'