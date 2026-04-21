El Bàsquet Vilafant i el Roses confirmen el descens a falta de tres jornades

Perden els seus partits amb claredat i ja no tenen opció de salvar-se

Tir lliure en l'última derrota del Vilafant. / Bàsquet Vilafant

Roger Illa

Vilafant / Roses

Dos partits per a oblidar del Bàsquet Vilafant i el Roses, que amb les seves derrotes confirmen ja el descens de categoria. El Bàsquet Vilafant va caure amb molta contundència a la pista del Calella (82-51), mentre que el Roses va perdre amb claredat en la visita del Bisbal 2 (54-74).

Els dos altempordanesos de Segona Catalana han estat a la part baixa des de l’inici de la temporada i, tot i tenir alguna opció en certs moments, han acabat descendint quan encara queden tres jornades per jugar.

El Torroella, el Canet i el Bisbal 2, els equips que tenen sobre, han fet la feina quan tocava i han fet impossible qualsevol reacció del Roses i el Vilafant, que tornaran l'any vinent a Primera Territorial.

