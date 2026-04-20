Tercera RFEF
El Peralada torna a guanyar per salvar-se i l'Escala paga una expulsió massa matinera
Llorenç Busquets decanta la balança per als xampanyers contra el Vic
El Peralada i l'Escala van tenir-ne una de freda i una de calenta el cap de setmana passat. El Peralada, que encadenava quatre derrotes consecutives, va recuperar-se amb una victòria contra el Vic (1-0) i va segellar la permanència. D'altra banda, l'Escala va desaprofitar l'opció d'enganxar-se al play-off per culpa d'una expulsió matinera que el va condemnar contra el Can Vidalet (2-0).
L’equip xampanyer va assegurar-se la salvació gràcies a un 1-0 contra un Vic que apunta al descens. Llorenç Busquets, en el minut 88', va fer l’únic gol del matx amb una molt bona jugada individual. Tot i que els d’Àlex Marsal ja no es jugaran res en el que resta de lliga, l'entrenador gironí va destacar la capacitat dels seus homes de refer-se del mal moment per a evitar-se patiments innecessaris en aquest últim tram. Queden tres jornades per disputar i dues d'elles es jugaran al Municipal de Peralada. La primera serà diumenge vinent (17 hores), contra el Can Vidalet.
El conjunt d'Esplugues va ser, precisament, el botxí de l'Escala. Els de David Gurillo van deixar escapar l'oportunitat de col·locar-se a un punt del Vilanova, l'equip que marca la zona de promoció i el seu pròxim rival. L'Escala va anar a contracorrent des de l'inici. Joan Maynau va ser expulsat molt aviat, en el minut 10, i tot i que Jona va aturar el penal posterior, quedaven encara massa minuts per jugar. Els anxovers van lluitar per a mantenir l'empat i ho van aconseguir durant una bona estona, però van acabar encaixant per partida doble després del minut 70.
Els blau-i-grana gastaran diumenge (17:15 hores) l'última bala que els queda per a lluitar pel play-off. Si guanyen el Vilanova, podrien tenir possible la gesta. Si perden, s'acomiadaran definitivament de la possibilitat.
