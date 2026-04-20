El Peralada torna a guanyar per salvar-se i l'Escala paga una expulsió massa matinera

Llorenç Busquets decanta la balança per als xampanyers contra el Vic

Dani Gómez, del Peralada. / Biel Baró

Roger Illa

Peralada / Esplugues de Llobregat

El Peralada i l'Escala van tenir-ne una de freda i una de calenta el cap de setmana passat. El Peralada, que encadenava quatre derrotes consecutives, va recuperar-se amb una victòria contra el Vic (1-0) i va segellar la permanència. D'altra banda, l'Escala va desaprofitar l'opció d'enganxar-se al play-off per culpa d'una expulsió matinera que el va condemnar contra el Can Vidalet (2-0).

L’equip xampanyer va assegurar-se la salvació gràcies a un 1-0 contra un Vic que apunta al descens. Llorenç Busquets, en el minut 88', va fer l’únic gol del matx amb una molt bona jugada individual. Tot i que els d’Àlex Marsal ja no es jugaran res en el que resta de lliga, l'entrenador gironí va destacar la capacitat dels seus homes de refer-se del mal moment per a evitar-se patiments innecessaris en aquest últim tram. Queden tres jornades per disputar i dues d'elles es jugaran al Municipal de Peralada. La primera serà diumenge vinent (17 hores), contra el Can Vidalet.

El conjunt d'Esplugues va ser, precisament, el botxí de l'Escala. Els de David Gurillo van deixar escapar l'oportunitat de col·locar-se a un punt del Vilanova, l'equip que marca la zona de promoció i el seu pròxim rival. L'Escala va anar a contracorrent des de l'inici. Joan Maynau va ser expulsat molt aviat, en el minut 10, i tot i que Jona va aturar el penal posterior, quedaven encara massa minuts per jugar. Els anxovers van lluitar per a mantenir l'empat i ho van aconseguir durant una bona estona, però van acabar encaixant per partida doble després del minut 70.

Notícies relacionades i més

Els blau-i-grana gastaran diumenge (17:15 hores) l'última bala que els queda per a lluitar pel play-off. Si guanyen el Vilanova, podrien tenir possible la gesta. Si perden, s'acomiadaran definitivament de la possibilitat.

  1. La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
  2. Castelló d'Empúries i la Jonquera freguen el 50% de població estrangera i evidencien el canvi demogràfic de l'Alt Empordà
  3. Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'
  4. El consell d'un metge: 'Menjar sardines és de les millors coses que pots fer pel teu cervell
  5. El 20% dels diagnòstics de càncer de mama són en realitat lesions precanceroses: 'Es tracta innecessàriament un nombre molt alt de dones
  6. Un error en les pensions permet a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
  7. Bones notícies per als jubilats: si cuides els teus nets, pots cobrar més cada mes
  8. Maria Àngels Giralt, venedora de l'ONCE: 'La renovada pujada del Castell de Figueres durà sort

Una trentena d'establiments de Figueres reben el distintiu ‘Comerç amb Valor’ de la Pimec

L’envelliment de gossos i gats dispara les morts per càncer en els animals de companyia: "Els tumors que no es veuen a simple vista no se solen diagnosticar"

Enquesta CIS: El 65% dels espanyols són partidaris d'eliminar el canvi d'hora

Niña Pastori actuarà al Festival Sons del Món de Roses el 6 d'agost

El Lladó ajorna la festa de la Jonquera i el Sant Miquel afronta la setmana que podria donar-li la lliga

Mor Salvador Comas Muixach, exalcalde de Sant Pere Pescador i peça clau del Carnaval i l’arrossada

Tracking Pixel Contents