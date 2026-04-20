Moeve Fútbol Zone 1x22: entrevista a Sivera i anàlisi de LaLiga abans del Real Madrid-Alavés
Moeve Fútbol Zone torna avui, 20 d’abril, amb un nou programa en què el focus se centra en la prèvia del Real Madrid–Deportivo Alavés, amb una entrevista al capità i porter del conjunt vitorià, Antonio Sivera, i l’anàlisi de la situació dels equips en el tram decisiu de LaLiga EA Sports
L’emissió arrenca amb l’editorial de Christian Blasco, que introdueix les claus de l’actualitat futbolística abans de donar pas al repàs de la jornada a càrrec de Xavi Espinosa, centrat en la Liga Hypermotion, amb anàlisi de resultats, classificació i imatges destacades del cap de setmana.
Sivera, protagonista abans de visitar el Bernabéu
El bloc principal del programa comença amb l’entrevista a Antonio Sivera, que repassa la seva trajectòria, el moment que viu el Deportivo Alavés i el que espera del pròxim partit davant el Real Madrid. A continuació, la tertúlia amb Alfredo Martínez i Raúl Fuentes analitza en profunditat la situació dels equips de LaLiga EA Sports, en un moment en què la classificació comença a definir objectius. Com és habitual, el programa inclou la secció “Unpopular Opinion”, on els tertulians comparteixen les seves opinions més controvertides sobre l’actualitat futbolística.
Moeve Fútbol Zone
El programa es pot veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica, i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.
Liga Hypermotion i partits clau
El programa també dedica espai a la Liga Hypermotion, amb Mario Jiménez, que repassa la jornada 36 i desgrana les claus de la categoria. A més, a l’espai de La Firma Prensa Ibérica, el periodista Ismael Mateu, d’El Periódico Mediterráneo, analitza el duel entre Castellón i Burgos, un dels partits més destacats de la jornada.
Mercat a la Liga F
En clau femenina, el programa connecta amb Maria Tikas, que repassa l’actualitat de la Liga F Moeve des de la perspectiva del mercat de fitxatges, analitzant les jugadores que podrien canviar d’equip en els pròxims mesos.
LaLiga Genuine Moeve, protagonista
L’espai “Futbol per a tothom” posa el focus en la pròxima fase de la LaLiga Genuine Moeve, que se celebrarà a Granada durant el cap de setmana. Xavi Espinosa serà l’encarregat d’acostar tots els detalls d’una competició que continua creixent dins del calendari futbolístic.
El pols de la jornada a les xarxes
Abans del tancament, Joaco Soneira repassa l’actualitat a peu de carrer i selecciona les millors imatges que ha deixat la jornada a les xarxes socials. Un programa que combina anàlisi, entrevistes i actualitat en un moment clau de la temporada.
