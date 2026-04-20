Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
ONCE Pujada Castell FigueresBenzina i francesos JonqueraAnna Maria VelazOcupes EmpuriabravaMarató d'Empúries
instagramlinkedin

Curses

Marc Otero i Anna Codina guanyen una Marató d'Empúries que reuneix 2.200 corredors

Joan Torné, l'atleta amb més mitges maratons completades del món, participa en la prova

Un moment de la cursa.

Un moment de la cursa. / AJ l'Escala

Redacció

Redacció

L'Escala

Marc Otero i Anna Codina van ser els guanyadors, diumenge passat, de la 21a edició de la Marató d'Empúries. Les diferents proves de la cita van superar els 2.000 inscrits per segon any consecutiu. En total, la Marató d'Empúries de 2026 va arribar als 2.210 participants.

Marc Otero, guanyador de la categoria masculina de la Marató, representava la Joventut Atlètica Sabadell. Va tancar la prova en un temps de 2 hores, 40 minuts i 31 segons. El van seguir Francesc Bach (Trail Moianès), amb 2 hores, 45 minuts i 17 segons, i Roberto Pagliaretti (Tivoli Marathon), amb 2 hores, 47 minuts i 43 segons.

La sortida de la Marató

La sortida de la Marató / AJ l'Escala

En la categoria femenina, Anna Codina (a4elkm) va aturar el cronòmetre en un temps de 3 hores, 16 minuts i 33 segons. La van seguir Maria del Carmen del Castillo (Ca la Sansi), amb 3 hores, 30 minuts i 12 segons, i Margherita Saltarelli, amb una marca de 3 hores, 36 minuts i 18 segons. La Marató d'Empúries actuava com a Campionat de Girona i els vencedors van ser José Luis Cruz, en masculí, i Maria del Carmen Castillo, en femení.

Quant a la mitja marató, el guanyador va ser David Roselló (1:12:24), seguit de Joaquim San José (1:16:22) i Beral Sébastien (1:16:43). En categoria femenina va vèncer Judit Peipoch (1:31:21), seguida d'Aina Moncunill (1:33:59) i Richet Véronique (1:38:24).

Joan Torné amb el rècord del món de més mitges maratons completades.

Joan Torné amb el rècord del món de més mitges maratons completades. / AJ l'Escala

En aquesta mateixa mitja marató va participar-hi Joan Torné, atleta de 64 anys que va completar a l'Escala la seva 666a mitja marató. Joan Torné va rebre el certificat que l'acredita com l'home que ha fet més mitges maratons del món.

A la cursa dels 10 quilòmetres, el vencedor va ser Marc Fugardo (34:17), seguit de Jordi Rabionet (34:36) i Erik Merino (34:43). En categoria femenina, la millor va ser Sònia Bassas (39:08), que va arribar per davant de Marili Banegas (42:11) i Marina Aurich (43:01). Fran Torvisco va ser el guanyador masculí dels 5 quilòmetres i Carla Bravo, la vencedora en categoria femenina.

Notícies relacionades i més

A les curses infantils, van guanyar Xavi Andrades i Júlia D'altri (grup 1); Nil Sampere i Lia Parellada (grup 2); Pere Garriga i Ali Paloma (grup 3); Emil D'altri i Jordan Ghilain (grup 4), i Max Galido i Mariona Rispau (grup 5).

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

  1. Castelló d'Empúries i la Jonquera freguen el 50% de població estrangera i evidencien el canvi demogràfic de l'Alt Empordà
  2. Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'
  3. La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
  4. El consell d'un metge: 'Menjar sardines és de les millors coses que pots fer pel teu cervell
  5. El 20% dels diagnòstics de càncer de mama són en realitat lesions precanceroses: 'Es tracta innecessàriament un nombre molt alt de dones
  6. Un error en les pensions permet a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
  7. Bones notícies per als jubilats: si cuides els teus nets, pots cobrar més cada mes
  8. El nadó maltractat surt de Vall d'Hebron amb una família d'acollida després de gairebé un mes ingressat

Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026

Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026

La caiguda en la producció de l'oli d'oliva apunta a una imminent pujada dels preus

La caiguda en la producció de l'oli d'oliva apunta a una imminent pujada dels preus

Disney rodarà la nova 'Enredados' a Girona i obre un càsting multitudinari de figurants

Disney rodarà la nova 'Enredados' a Girona i obre un càsting multitudinari de figurants

VÍDEO | Creixen un 22% els francesos que posen benzina a la Jonquera durant el primer mes de rebaixa de l'IVA dels carburants

Defuncions del 20 d'abril de 2026 a l'Alt Empordà

Defuncions del 20 d'abril de 2026 a l'Alt Empordà

Anna Jorquera, campiona d'Espanya màster amb rècord personal inclòs

Anna Jorquera, campiona d'Espanya màster amb rècord personal inclòs

Així és la migdiada perfecta per a la salut, segons un estudi espanyol avalat per Harvard

Així és la migdiada perfecta per a la salut, segons un estudi espanyol avalat per Harvard

"M'han robat a la zona de rentat de cotxes de l'Elefant Blau de Figueres a plena llum del sol"

"M'han robat a la zona de rentat de cotxes de l'Elefant Blau de Figueres a plena llum del sol"
Tracking Pixel Contents