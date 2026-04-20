Marc Otero i Anna Codina guanyen una Marató d'Empúries que reuneix 2.200 corredors
Joan Torné, l'atleta amb més mitges maratons completades del món, participa en la prova
Marc Otero i Anna Codina van ser els guanyadors, diumenge passat, de la 21a edició de la Marató d'Empúries. Les diferents proves de la cita van superar els 2.000 inscrits per segon any consecutiu. En total, la Marató d'Empúries de 2026 va arribar als 2.210 participants.
Marc Otero, guanyador de la categoria masculina de la Marató, representava la Joventut Atlètica Sabadell. Va tancar la prova en un temps de 2 hores, 40 minuts i 31 segons. El van seguir Francesc Bach (Trail Moianès), amb 2 hores, 45 minuts i 17 segons, i Roberto Pagliaretti (Tivoli Marathon), amb 2 hores, 47 minuts i 43 segons.
En la categoria femenina, Anna Codina (a4elkm) va aturar el cronòmetre en un temps de 3 hores, 16 minuts i 33 segons. La van seguir Maria del Carmen del Castillo (Ca la Sansi), amb 3 hores, 30 minuts i 12 segons, i Margherita Saltarelli, amb una marca de 3 hores, 36 minuts i 18 segons. La Marató d'Empúries actuava com a Campionat de Girona i els vencedors van ser José Luis Cruz, en masculí, i Maria del Carmen Castillo, en femení.
Quant a la mitja marató, el guanyador va ser David Roselló (1:12:24), seguit de Joaquim San José (1:16:22) i Beral Sébastien (1:16:43). En categoria femenina va vèncer Judit Peipoch (1:31:21), seguida d'Aina Moncunill (1:33:59) i Richet Véronique (1:38:24).
En aquesta mateixa mitja marató va participar-hi Joan Torné, atleta de 64 anys que va completar a l'Escala la seva 666a mitja marató. Joan Torné va rebre el certificat que l'acredita com l'home que ha fet més mitges maratons del món.
A la cursa dels 10 quilòmetres, el vencedor va ser Marc Fugardo (34:17), seguit de Jordi Rabionet (34:36) i Erik Merino (34:43). En categoria femenina, la millor va ser Sònia Bassas (39:08), que va arribar per davant de Marili Banegas (42:11) i Marina Aurich (43:01). Fran Torvisco va ser el guanyador masculí dels 5 quilòmetres i Carla Bravo, la vencedora en categoria femenina.
A les curses infantils, van guanyar Xavi Andrades i Júlia D'altri (grup 1); Nil Sampere i Lia Parellada (grup 2); Pere Garriga i Ali Paloma (grup 3); Emil D'altri i Jordan Ghilain (grup 4), i Max Galido i Mariona Rispau (grup 5).
