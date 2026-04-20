Quarta Catalana
El Lladó ajorna la festa de la Jonquera i el Sant Miquel afronta la setmana que podria donar-li la lliga
Els líders del grup 1 i el grup 2 de Quarta ho tenen tot a favor per a ser campions aquest pròxim cap de setmana
La Jonquera i el Sant Miquel de Fluvià tenen a tocar el títol de Quarta Catalana i l'ascens de categoria. Els líders dels dos grups tenen l'oportunitat, aquest pròxim cap de setmana, de segellar la primera posició.
La Jonquera, líder en el grup 1, ja hauria pogut assegurar-se l'ascens aquest diumenge passat. El Roses City B, segon, va empatar dissabte i els fronterers van afrontar la visita al Lladó amb la seguretat que, si guanyaven, eren campions. Els locals, però, van aconseguir rascar un empat a les acaballes i la festa jonquerenca va quedar ajornada. Els d’Èric Sanjuan van avançar-se aviat, amb un gol d’Ale Holgado (21’), però el partit va dirigir-se cap a un intercanvi de cops que podia caure cap a qualsevol banda. Al final va acabar beneficiant el Lladó, que va trobar l'1 a 1 en una jugada enrevessada definida per Andreu Becerra (87’).
El punt beneficia els interessos lledonencs de classificar-se per al play-off després de dos anys quedant-se a les portes. Són cinquens i tenen tres punts més que el Palau-saverdera. La Jonquera, al seu torn, ho tornarà a intentar contra el Base Roses B (diumenge a les quatre de la tarda). Una victòria els donaria el títol.
Vuitena consecutiva del Sant Miquel
En el grup 2, el Sant Miquel de Fluvià també ho té tot de cara per a ser campió després de complir a Ventalló (2-6). Els santmiquelencs tenen tres punts més que el Camallera quan els queden tres jornades -una més que el seu perseguidor- per jugar. Podrien col·locar-se amb sis punts de marge si guanyen, dimecres, el Siurana. No seria campió matemàtic, ja que l’average directe amb el Camallera està empatat i el general juga a favor del segon, però el líder només necessitaria sumar un sol punt en els dos partits restants.
Així doncs, tots els camins porten cap a diumenge a les cinc de la tarda. L’ascens podria confirmar-se a casa, contra el Viladamat. El títol dels dos grups altempordanesos de Quarta Catalana podria decidir-se de manera pràcticament simultània.
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Castelló d'Empúries i la Jonquera freguen el 50% de població estrangera i evidencien el canvi demogràfic de l'Alt Empordà
- Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'
- El consell d'un metge: 'Menjar sardines és de les millors coses que pots fer pel teu cervell
- El 20% dels diagnòstics de càncer de mama són en realitat lesions precanceroses: 'Es tracta innecessàriament un nombre molt alt de dones
- Un error en les pensions permet a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Bones notícies per als jubilats: si cuides els teus nets, pots cobrar més cada mes
- Maria Àngels Giralt, venedora de l'ONCE: 'La renovada pujada del Castell de Figueres durà sort