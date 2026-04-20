Halterofília
Anna Jorquera, campiona d'Espanya màster amb rècord personal inclòs
Aixeca 85 quilograms en dos temps i queda a prop de completar els 90
Axel Pujol, també del 77 Feet Figueres, suma la plata en el seu debut a la cita
La rosinca Anna Jorquera, directora del Club Halterofília 77 Feet i aixecadora de la mateixa entitat, va proclamar-se campiona d’Espanya màster. Després del seu retorn a la competició fa dos anys, quan ja va aconseguir el títol estatal en la categoria de -59 quilograms, Jorquera va tornar a pujar a l'esglaó més alt del podi, aquesta vegada competint en una categoria superior. Tot i que la seva categoria habitual és la de -63 quilograms, en aquesta ocasió va decidir competir per sobre per evitar el descens de pes.
Jorquera va assolir un nou rècord personal en arrencada amb 70 quilograms i va aixecar 85 quilograms en dos temps. Va estar a punt de superar també el seu millor registre de 90 quilograms, arribant a carregar la barra, però un petit contratemps en el jerk li va impedir completar l’aixecament.
Malgrat aquest moment puntual, Jorquera va dominar amb claredat la competició, superant la segona classificada, representant d’Euskadi, per una diferència de 17 quilograms. Aquest resultat li val la medalla d’or i suposa un impuls important en la seva preparació per al Campionat d’Europa, que se celebrarà a finals de juny a Bèlgica. Competirà en la categoria de -63 quilograms.
D’altra banda, Axel Pujol, també entrenador del 77 Feet Figueres, va aconseguir la medalla de plata en la categoria de -88 quilograms. Va quedar-se a només un quilogram del primer classificat. Era la seva primera participació en un campionat d'Espanya.
Amb aquests resultats, el 77 Feet Figueres es posiciona com un referent en el món de l’halterofília catalana i estatal, tant pel rendiment dels seus esportistes com per la seva aposta per la formació i el desenvolupament del talent des de la base.
