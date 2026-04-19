Impacte Messi: el Cornellà ja té més seguidors que l’Espanyol
El club del Baix Llobregat comptava amb 39.113 seguidors a Instagram abans de la “notícia del segle” i ara supera els 550.000
Clàudia Espinosa
Només hi ha un Leo Messi. Només ell és capaç de mobilitzar masses i causar un impacte com el que va provocar en adquirir la Unió Esportiva Cornellà: «La notícia del segle!», presumia el club del Baix Llobregat hores després de la notícia que va sacsejar el panorama futbolístic. Molts no s’ho creien i «pensaven que era mentida», tal com van assegurar membres de l’entitat el dia de l’anunci. Però sí, el vuit vegades guanyador de la Pilota d’Or va comprar la UE Cornellà.
Es tracta d’un projecte que reforça el vincle de l’astre argentí amb la seva estimada Barcelona i dona un impuls gegant al club ribereny, el futbol base del qual és dels més prolífics de Catalunya, on es van formar futbolistes de primer nivell com David Raya, Jordi Alba, Gerard Martín, Javi Puado o Keita Baldé.
Ignasi Senabre, entrenador del club que milita a Tercera RFEF (Grup V), va expressar la seva «felicitat i orgull» després que «el millor jugador de la història s’hagi fixat en el club» en la prèvia del duel contra la Grama.
L’exblaugrana, peça angular del projecte de l’Inter Miami, compta amb ni més ni menys que 512 milions de seguidors a Instagram. Lògicament, la notícia ha elevat la UE Cornellà a una nova dimensió. Només cal fer un cop d’ull a l’augment descomunal dels seus seguidors a les xarxes socials.
Nova dimensió
A les 17:07 h, pocs minuts després de l’anunci, el club del Baix Llobregat comptava amb 39.113 seguidors a Instagram. Passades les 21:30 hores de divendres 17 d’abril, poc més de 24 hores després de la notícia, la xifra ja superava els 280.000. I avui, diumenge 19 d’abril a les 11:15 hores, el seu perfil arriba als 560.000 seguidors. Suma i segueix.
Un creixement rècord. Frenètic. Resulta especialment cridaner que el club, actualment tercer —en posicions de play-off d’ascens— al Grup V de Tercera RFEF, superi en seguidors equips de Primera Divisió com l’Alabès (240.000), el Llevant (371.000), el Rayo Vallecano (376.000), l’Oviedo (387.000), l’Osasuna (410.000), l’Elx (472.000) i el Mallorca (489.000), així com el seu veí Espanyol (548.000).
Leo Messi va comprar la UE Cornellà
El té a tocar de Getafe (565.000) o Celta (668.000). El Girona de Míchel ja supera el milió, però a aquest ritme, tot sembla possible. I mentre llegeixes aquestes línies, la xifra probablement ja ha tornat a créixer.
- Un error en les pensions permet a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- El consell d'un metge: 'Menjar sardines és de les millors coses que pots fer pel teu cervell
- Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'
- Aquest és el restaurant preferit d'Alexia Putellas a la Costa Brava
- El 20% dels diagnòstics de càncer de mama són en realitat lesions precanceroses: 'Es tracta innecessàriament un nombre molt alt de dones
- Bones notícies per als jubilats: si cuides els teus nets, pots cobrar més cada mes
- Els millors plans pel cap de setmana del 18 i 19 d'abril de 2026 a l'Alt Empordà
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina