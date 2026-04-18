Primera Catalana
La falta de punteria condemna el Figueres en un clàssic empordanès que mereix guanyar
Unió i Palamós empaten a zero tot i que els de Toni Sánchez en tenen de molt clares i deixen el degà sense gairebé cap ocasió
El Figueres ha merescut molt més que el Palamós en el clàssic empordanès, però ha hagut de conformar-se amb un empat a zero que no li soluciona res. Tot i tenir-ne de claríssimes i deixar els del Baix Empordà sense generar perill en tot el duel, la falta de punteria ha condemnat un cop més les aspiracions unionistes.
Els altempordanesos ho han merescut especialment en la segona meitat. El primer temps no ha estat, precisament, una oda al futbol: els dos equips han patit de valent per acostar-se a la porteria rival i gairebé no hi ha hagut intents de gol. El Figueres ha tingut més iniciativa, però només n'ha tingut dues de força tímides que no han fet perillar el zero a zero inicial.
El Palamós, que lluita per pujar i que estrenava entrenador en l'exunionista Marçal Juanola, ha estat molt inferior i quasi no ha fet treballar Nacho Ferretti. Tampoc a partir del minut 45, quan la Unió ha començat a fer una passa endavant. En el 49', Ayman ha fregat el primer amb una rematada dins l'àrea petita que ha sortit alta. Ha estat la més clara del nou davanter del Figueres, que ha quallat un gran partit tot descarregant pilotes altes, fent respirar el seu equip i barallant-se amb els defenses. El seu primer gol, però, se li ha resistit per segon partit.
A partir del 70' s'ha intensificat la pressió local i han arribat prou ocasions com per a deixar els tres punts a Vilatenim. Primer, Sicka ha fallat un u contra u tot sol. En el temps afegit, el jove davanter ha tornat a desaprofitar una ocasió gairebé idèntica que Marwan ha aturat. El Palamós s'ha quedat amb deu enmig: Santi, fresc de cames, ha superat el central baixempordanès, però aquest l'ha frenat amb una falta al límit de l'àrea. L'acció ha deixat el degà amb un home menys, però quedaven menys de deu minuts i la inferioritat numèrica pràcticament no s'ha notat.
El clàssic empordanès deixa la sensació que el Figueres hauria pogut competir per reptes més importants aquesta temporada. Els de Toni Sánchez han estat molt millors que un dels conjunts que lluita pel títol. La Unió ha destacat per la seva solidesa defensiva, però ha tornat a malgastar les ocasions de les quals ha disposat i, per això, continuarà una jornada més en plena lluita pel descens. Els resultats aliens determinaran si aguanta fora de les últimes quatre darreres places o si torna a trepitjar la zona vermella. Queden quatre partits per jugar.
