Entrevista |
L'Escala guanya el San Cristóbal, confirma la permanència i es permetrà somiar en el play-off
L'equip de David Gurillo venç per 3 a 0 amb tots els gols a la segona meitat i es col·loca a quatre punts de la promoció
L'Escala va començar la temporada amb l'objectiu de mantenir la categoria i aquest dijous, en un partit ajornat contra el San Cristóbal, va poder confirmar aquesta meta. Els anxovers seran equip de Tercera un any més... i compte que no entrin en la lluita per pujar de categoria. El 3 a 0 contra l'equip terrassenc, fonamentat en una gran sortida de la segona meitat, deixa els de David Gurillo a quatre punts del play-off quan en queden dotze per jugar.
És la primera victòria de l'Escala en els últims dos mesos. L'equip anxover venia en un mal moment, però va saber reaccionar a casa, on li havia costat sumar darrerament, per recuperar el somriure. Va ser decisiva l'entrada a la segona meitat. Tot i marxar al descans amb 0 a 0, quan passaven tres minuts del segon temps l'Escala ja havia fet dos gols. El primer el va fer el pitxitxi Expósito, en el 46', i quan el San Cristóbal encara no s'havia ni recuperat, Hugo García va firmar el segon (48').
Amb la còmoda renda, als blau-i-grana només els va quedar confirmar la golejada en els últims minuts. Erik Baena, jugador escalenc recuperat aquest mercat d'hivern, va estrenar-se com a golejador per posar el 3-0 definitiu.
L'Escala queda ara a quatre punts del Vilanova i la Geltrú, l'equip que marca la zona de promoció des de la cinquena plaça. Queden quatre partits per disputar i un d'ells, si els anxovers compleixen aquest cap de setmana al camp del Can Vidalet, serà una veritable final. Els de David Gurillo visitaran, precisament, el Vilanova i la Geltrú. Amb el 0 a 0 de l'anada, l'average directe està empatat i es decidirà en aquest duel. Del duel a la capital del Garraf, i de fer la feina en els tres partits restants, en depenen les últimes opcions de l'Escala de disputar un play-off d'ascens històric.
Subscriu-te per seguir llegint
