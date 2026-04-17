Futbol
El Girona juga un partit de futbol en el Centre Penitenciari Puig de les Basses
Míchel Sánchez, entrenador de l'equip, hi participa i remarca la importància de les segones oportunitats
El Girona Futbol Club va visitar recentment el Centre Penitenciari Puig de les Basses de Figueres, en el marc d'una acció social impulsada per la fundació del club. La visita tenia l'objectiu de compartir una experiència esportiva i humana amb els interns del centre.
L'activitat va consistir en la disputa d’un partit de futbol amb els interns. L'acció va permetre crear un espai de convivència, respecte i treball en equip que va posar en valor el paper de l’esport com a eina d'inclusió, educació i cohesió social. La jornada es va desenvolupar en un ambient de màxima cordialitat i participació i va tenir una gran implicació per part de totes les persones assistents.
En representació del club gironí hi van participar l’entrenador del primer equip, Míchel Sánchez; el president, Delfí Geli; el director esportiu, Quique Cárcel; el director general, Ignasi Mas-Bagà; així com Àlex Granell, Juan Carlos Moreno i altres membres del personal del Girona FC.
Durant la visita, Míchel Sánchez va adreçar unes paraules als participants en les quals va posar l'accent en la importància de les segones oportunitats: “El que demano per cadascun de vosaltres és una nova oportunitat. Que pugueu tornar a la societat, per exemple, amb un lloc de treball i amb una situació més còmode de la que heu viscut a llarg de la vostra vida”. Per la seva banda, el president del club, Delfí Geli, va remarcar el compromís social del Girona FC més enllà de la competició esportiva: “Amb accions com la d’avui, volem fer visible que hi ha un més enllà de l’esport, un més enllà del futbol, i que justament l’esport ha de ser una eina perquè la gent pugui tenir una nova oportunitat per poder sentir-se realitzada”.
