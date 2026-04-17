Tenis
El Club Tennis Figueres fitxa Dino Callone per a la direcció esportiva
L'extenista professional arriba del Club Tennis Girona, on ha fet d'entrenador i de director esportiu durant els últims anys
El Club Tennis Figueres incorpora Dino Callone per a la posició de director esportiu. Callone arriba procedent del Club Tennis Girona, club en el qual ha desenvolupat la seva trajectòria durant més d’una dècada. En aquesta etapa ha exercit com a entrenador d’alt rendiment i, posteriorment, com a director esportiu general. A Girona ha liderat projectes esportius d’alt nivell i participat activament en l’organització de competicions de referència tant a escala nacional com internacional, incloent-hi tornejos del circuit ITF i ATP Challenger.
Amb una àmplia experiència en la direcció de clubs, la gestió d’equips i el desenvolupament de jugadors de competició, Callone destaca per la seva capacitat de lideratge i la seva visió estratègica del tenis formatiu i competitiu. Disposa de la titulació de Director Esportiu i dels nivells 1, 2, 3 i 4 d’entrenador pel Registro Profesional de Tenis (RPT), així com de titulacions reconegudes per la Federació Catalana de Tennis i organismes internacionals.
A més, compta amb una destacada trajectòria com a jugador, amb presència al circuit professional a França i rànquing ATP en dobles (1251 del món). En el seu palmarès destaquen el títol de campió d’Espanya veterà +35 (2017), cinc campionats provincials absoluts de Girona i dos títols de Màster Provincial Absolut, entre altres èxits.
Des del Club Tennis Figueres es considera aquesta incorporació com un moviment estratègic per fer un salt qualitatiu en l’àmbit esportiu. L’arribada de Callone ha de permetre reforçar l’estructura tècnica, potenciar el rendiment dels jugadors i continuar consolidant el club com un referent en el tenis formatiu i competitiu a les comarques gironines.
