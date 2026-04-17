World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026
Alcobendas en el nou mapa de l’escalada
Durant anys, la imatge de l’escalada ha estat lligada gairebé de manera automàtica a la muntanya. Però aquest vincle, que semblava inamovible, fa temps que s’està ampliant
L’escalada ja no s’entén només com una pràctica vinculada a la natura, sinó com un esport que avui conviu entre la muntanya i la ciutat. És també una disciplina urbana, accessible, cada cop més visible i, sobretot, integrada en l’estratègia esportiva de moltes ciutats que han vist en ella una oportunitat per créixer i projectar-se cap a fora, també per afavorir espais de trobada i comunitat al voltant de l’esport. En aquest context, Alcobendas no hi apareix per casualitat.
El salt de la roca a l’entorn urbà no és casual. L’entrada de l’escalada al programa olímpic —primer als Jocs Olímpics de Tòquio 2020 i després als Jocs Olímpics de París 2024— va marcar un punt d’inflexió. A partir d’aquí, el seu creixement ha estat constant, tant en nombre de practicants com en presència mediàtica.
Però hi ha alguna cosa més. Els rocòdroms han permès traslladar part de l’essència de l’escalada a espais accessibles, integrats en el dia a dia de la ciutat. Ja no cal anar a la serra per iniciar-se o entrenar, tot i que la muntanya continua sent una referència clau per a molts escaladors. L’escalada també ha trobat el seu lloc en l’entorn urbà… i s’hi ha quedat.
Com Alcobendas ha arribat fins aquí
Alcobendas fa temps que fa passos en una direcció força clara. No és una cosa improvisada ni respon únicament a un esdeveniment puntual. Forma part també d’un context més ampli en què s’ha reforçat l’aposta per l’escalada, amb iniciatives que busquen donar visibilitat a aquest esport i consolidar un circuit mundial cada cop més actiu.
La celebració el 2025 d’una prova internacional d’escalada ja va deixar pistes de cap a on volia anar la ciutat. La resposta va ser notable, tant en l’àmbit esportiu com en l’ambient que es va generar al seu voltant. Veïns, visitants, activitat al carrer… durant aquells dies, l’escalada no va ser només una competició, va ser una experiència compartida. La continuïtat el 2026 de la World Climbing Series Comunidad de Madrid a Alcobendas confirma aquesta línia de treball. Més que un salt puntual, és una manera de consolidar Alcobendas dins l’escalada internacional.
Més enllà de l’esdeveniment: una aposta amb mirada de futur
Seria fàcil quedar-se en l’impacte de la competició, però el recorregut de l’escalada a Alcobendas apunta a una cosa més profunda. La incorporació de noves disciplines, el reforç de l’oferta esportiva i els plans per continuar ampliant instal·lacions dibuixen un escenari de creixement que no depèn només del calendari. De fet, l’escalada encaixa força bé en una ciutat que en els darrers anys ha reforçat el seu perfil esportiu en múltiples àmbits i que ha rebut reconeixements a nivell europeu per aquest model. No tant per centrar-se en una disciplina concreta, sinó per la capacitat d’integrar propostes diferents dins d’una mateixa visió.
I aquí l’escalada funciona gairebé com un termòmetre: un esport en expansió que mesura fins a quin punt una ciutat és capaç d’adaptar-se a noves tendències.
Aquest procés tindrà una nova cita a finals de maig. Del 28 al 31, l’esplanada del Poliesportiu José Caballero tornarà a situar-se com un dels punts clau del calendari internacional amb la celebració de la World Climbing Series Comunidad de Madrid. Durant aquests dies, Alcobendas reunirà més de 300 escaladors d’elit en proves de bloc i velocitat, dues disciplines que combinen tècnica, lectura i explosivitat en formats pensats també per a l’espectador.
Més enllà de l’àmbit esportiu, la trobada servirà per mesurar fins a quin punt aquest model del qual tant es parla —ciutat, esdeveniment i comunitat— funciona en la pràctica. I, sobretot, per confirmar que l’escalada pot generar impacte tant en entorns naturals com urbans.
Una nova manera d’entendre l’escalada
El que està passant amb l’escalada no és només un canvi d’escenari, sinó també de percepció. Ha deixat de ser una pràctica minoritària o vinculada exclusivament a la muntanya per convertir-se en una disciplina que es desenvolupa tant a la natura com en entorns urbans, amb una dimensió cada cop més competitiva i accessible. Ciutats com Alcobendas formen part d’aquest canvi. No com una excepció, sinó com un dels exemples més clars de com aquest esport està trobant noves maneres de créixer.
La muntanya continua sent l’origen. Però cada cop més, el present —i segurament el futur— de l’escalada també es construeix en ciutats com Alcobendas.
