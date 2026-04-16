Novetat editorial
Keko Martínez, l'exfutbolista del Figueres, que planifica el patrimoni milionari de Joan Garcia i Jorge Martín
El fundador d'Ariete Sports & Entertainment, firma que assessora més de 200 esportistes, presenta el seu llibre ‘Capital trascendente’, en què explica el seu sistema per "trascendir a la vida i al món" a través de les seves experiències
Sergio R. Viñas
Amb 24 anys, Keko Martínez, "el fill de l'ebenista", era un "jornaler del futbol", com diu ell, que va decidir penjar les botes per falta de motivació. "Estava molt estancat", recorda sobre una aturada que, en realitat, només havia de durar vuit mesos. Ara, amb 52, i després d'una segona retirada definitiva als 37, amb les alforges plenes de gols a Segona i Segona B, Keko és un empresari d'èxit que planifica, amb la seva empresa Ariete Sports & Entertainment, patrimonis per valor de 500 milions d'euros.
Una història que l'exdavanter del Tenerife i d'una desena d'equips catalans com el Terrassa, el Lleida, el Sabadell o el Figueres, en dues etapes diferents, ha bolcat al llibre ‘Capital trascendente’ (Plataforma Editorial) que s'ha presentat aquest dijous en un acte a La Pedrera barcelonina, en què ha estat present el porter del Barça Joan Garcia, un dels seus clients més il·lustres.
"És un llibre en què plasmo tota la meva història personal i professional, a partir de tres pilars: les meves experiències com a futbolista professional i gestor de patrimonis; la meva visió sobre el món i el sistema en què vivim, tant des de l'òptica econòmica com des de la vital; i la metodologia que portem desenvolupant 15 anys a Ariete per a l'aplicació d'aquesta filosofia en l'esport, l'art i el món empresarial per tenir una vida amb més significat i més transcendent", explica l'autor.
Joan Garcia, Mariona Caldentey, Jorge Martín...
La seva firma treballa actualment amb al voltant de 200 esportistes, que sumen un patrimoni d'uns 500 milions d'euros. A més de Joan Garcia, entre els seus clients més coneguts hi ha la campiona del món i jugadora de l'Arsenal Mariona Caldentey, el campió de MotoGP Jorge Martín (que signa el pròleg del llibre), el centrecampista de l'Espanyol Edu Expósito, el jugador de l'Athletic Iñigo Ruiz de Galarreta i el tennista Marcel Granollers.
Diu que li agrada la paraula "conseller" per definir el seu rol, alimentat per la seva pròpia experiència com a futbolista. Com queda escrit, va fer una aturada en la seva carrera amb 24 anys, amb una mà al davant i una altra al darrere. "Era un jornaler del futbol, d'una família treballadora. No és que fes un mal ús dels diners, sinó que el que fèiem era gestionar-los pel bé de la família. No va ser un cas de fallida, sinó simplement que la meva carrera fins als 24 anys va donar per al que va donar", explica.
Un deute de 60.000 pessetes
"El futbol i jo ens vam deixar mútuament. Com una parella que ja no vibra ni es desitja i que decideix, amb més honestedat que dramatisme, que no vol enganyar-se. Em vaig quedar buit", descriu a la seva obra sobre un moment de la seva vida en què es va quedar en números vermells, sense estalvis i amb un deute amb la seva futura dona de 60.000 pessetes [360 euros], prestats per a un curs d'anglès.
Vuit mesos després va tornar als camps de joc, aconseguint marcar molts gols a Segona durant cinc temporades i unes quantes més a Segona B fins a la seva retirada als 37 anys. Una llarga dècada que Keko va aprofitar per reprendre els seus estudis abandonats i preparar un demà consagrat a ajudar esportistes com ell en la planificació del seu patrimoni, posant l'accent en el 'per a què' per damunt del 'què' o el 'quant'.
La fundació Gate for Children
A la seva obra, Keko defineix la seva filosofia de capital transcendent com "un camí cap a una vida amb més significat, més propòsit, més plena i saludable; una manera conscient de viure; una forma humanista d'utilitzar el capital (o els capitals) per millorar les nostres vides i les de qui ens envolten". La fundació Gate for Children, que ajuda 220 nens a Tailàndia i a la qual donarà els beneficis del seu llibre, encaixa amb aquest últim objectiu.
"Mai no havíem viscut en un moment de més capacitat material, quant a opcions i recursos, i alhora crec que mai no havíem estat tan buits i tan mancats de significat. El que proposo a ‘Capital trascendente’ és una metodologia en què deixem una mica de banda el què, la riquesa com a fi en si mateixa, i ens girem cap a posar la persona al centre. Que no ens deixem portar pels preceptes que la societat ens marca, sinó que marquem el nostre propi estàndard de felicitat, de plenitud i de propòsit", desenvolupa a aquest diari. La premissa, a tall de resum, és senzilla: "Transformar l'èxit professional en un èxit vital". Com va fer el fill de l'ebenista.
