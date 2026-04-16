Figueres-Palamós, un clàssic empordanès amb diferents objectius i idèntiques urgències

La Unió busca evitar el descens i el degà, que lluita per pujar, estrenarà tècnic després d'un inesperat canvi de rumb

Jugaran dissabte a les quatre de la tarda, a Vilatenim

Fotografia inicial amb els capitans i l'equip arbitral de l'anada, que va guanyar el Palamós per 2-1.

Roger Illa

Figueres

Cinc partits, quinze punts, són tot el que li queda per disputar a un Figueres que es juga la vida a Primera Catalana. El tram final decisiu tindrà un entrant ple de rivalitat històrica i d'urgències a una banda i l'altra. La Unió rep dissabte vinent (16 hores) el Palamós, que estrenarà entrenador. Del que esgarrapi -o no- el Figueres del clàssic empordanès dependrà si els quatre últims partits poden afrontar-se amb un mínim coixí sobre el descens... o si agafen un to encara més dramàtic.

Toni Sánchez, entrenador de la Unió, a Sant Jaume de Llierca.

Diferents òptiques

El duel enfronta dos equips que se solien trobar a Segona Divisió i que ara, més de trenta anys més tard, sobreviuen a Primera Catalana. Tots dos conjunts viuen el final de temporada des d'una òptica diferent. El Figueres frega unes places de descens més que atapeïdes. Els seus 30 punts són els mateixos que sumà el Premià, que ara mateix descendiria. Sis equips de sota se separen per només quatre punts i uns quants d'ells aniran inevitablement al pou.

El Palamós, per contra, lluita per l'ascens directe des de la tercera plaça i amb 44 punts. I la pugna està moguda, ja que l'Argentona (46 punts), el Lloret (46 punts) i el Tossa (39 punts, amb un partit menys) comparteixen opcions reals de pujar. L'inici d'any del Palamós va ser gairebé immaculat, però una derrota en el duel directe contra el Lloret va tallar la seva dinàmica i aquesta setmana, després d'una derrota contra el Tossa, el degà va acomiadar inesperadament el seu entrenador. Carles Polvillo deixa de ser el tècnic del Palamós i el relleva Marçal Juanola pel que queda de temporada. Juanola va ser el segon entrenador de la Unió la temporada passada.

Toni Sánchez, satisfet

A Figueres, l'últim relleu a les banquetes va produir-se fa cosa de dos mesos i mig. Toni Sánchez ja ha dirigit vuit partits. L'últim, al camp del Sant Jaume de Llierca, va acabar en golejada (0-3). "Vam entrar molt bé, marcant a l'inici. Vam tenir el control, vam encertar en el terreny ofensiu i va ser un partit relativament còmode, tot i la pressió que teníem", analitza Sánchez. El duel contra el filial de l'Olot era completament directe i, en cas d'haver perdut, la Unió hauria caigut fins a la penúltima plaça. Per contra, va poder sortir del descens.

"Intentem ser protagonistes i tenir la pilota, com ens agrada a tots els entrenadors, però la manera de jugar és la que et permet la classificació", apunta Toni Sánchez

Després de vuit jornades des del seu debut contra el Banyoles, l'entrenador de Sant Gregori explica el següent: "El joc ha anat millorant a mesura que l'equip s'ha adaptat a les meves idees. El grup necessitava un canvi, ho va acceptar molt bé i estic content per com han anat els entrenaments". Toni Sánchez reconeix que ha hagut de ser pragmàtic en la seva proposta per culpa de la situació a la taula. "Intentem ser protagonistes i tenir la pilota, com ens agrada a tots els entrenadors, però la manera de jugar és la que et permet la classificació", diu.

Ayman Amhot en el seu debut, el cap de setmana passat.

Suma de pólvora

El Figueres buscarà refer-se de dues derrotes consecutives a casa. Per fer-ho, comptarà per segon partit amb un nou reforç a la davantera. Ayman Amhot ja va disputar els seus primers minuts com a titular a Sant Jaume i dissabte s'estrenarà a Vilatenim. És un jugador que l'entrenador defineix com a autosuficient, capaç de treure petroli de males situacions i amb un bon olfacte golejador.

Notícies relacionades i més

Sánchez valora positivament el seu primer partit i es mostra confiat de cara a la seva aportació ofensiva. Amhot, de vint-i-tres anys i tot un rodamons del futbol, mai havia jugat per sota de Tercera Divisió. Representa una oportunitat de mercat per a un equip gens sobrat de gol.

RRSS WhatsAppCopiar URL
