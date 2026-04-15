Rugbi
Els Rucs es juguen el títol de lliga el pròxim diumenge
Eliminen els Barbarians de Viladecans (33-32) i visitaran l'Alella en el partit decisiu
El Rugbi Club Alt Empordà va segellar dissabte passat el pas a la final del campionat de lliga, després d’imposar-se per un ajustat 33-32 als LBCC Barbarians de Viladecans. Va ser un partit igualadíssim amb ocasions clares per a totes dues bandes. Es va decidir en l'últim minut i per un sol punt de diferència.
La victòria dels Rucs els dona accés a la gran final pel títol. El partit decisiu enfrontarà els castellonins amb l’Alella el pròxim diumenge, en el camp dels maresmencs (12:30 hores). L'Alella va acabar en primer lloc a la fase prèvia i no va haver de jugar les semifinals, ja que el seu contrincant no va presentar-se. El precedent entre els dos equips a la final va resoldre's per 21-14 a favor de l'Alella.
