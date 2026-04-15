Futbol
Lamine Yamal dedica un missatge d'optimisme als aficionats després de l'eliminació a la Champions: "La portarem a Barcelona"
El futbolista de 18 anys ha publicat un breu text a Instagram en què fa autocrítica i es compromet a tornar el Barça al cim d’Europa
Giacomo Leoni Amat
Lamine Yamal va prometre a l’afició blaugrana que, si l’Atlètic de Madrid els eliminava, seria pressionant fins al final i defensant l’escut. Va parlar en la roda de premsa de la il·lusió que li provoca marcar a la Champions, i ho va fer tot just començar el partit. Però res d’això va ser suficient, i el Barça va tornar a quedar fora de la màxima competició europea. No han passat ni 24 hores des de la dolorosa derrota al Metropolitano, i el futbolista, de 18 anys, ja ha girat full per enfocar-se en la temporada que ve, amb una altra promesa, igual que la de l’any passat: "Els meus pares em van ensenyar que la paraula d’un home sempre es compleix... i la portarem a Barcelona."
Amb una publicació a Instagram, Lamine Yamal s’ha adreçat a tots els culers, afligits per l’intent fallit de remuntada davant els de Simeone. El jove extrem va assumir la responsabilitat en la prèvia, acostumat a carregar amb el pes de tot un club a les espatlles, i en el seu missatge no hi ha faltat esperança des de la posició de líder que ja ha consolidat sobre el camp: "Ho vam donar tot, però no en va ser suficient. Això és només part del camí: per arribar al cim cal escalar, i sabem que no serà fàcil ni ens ho posaran fàcil. Però rendir-se no és una opció". El crac de Rocafonda reconeix la dificultat de la missió que suposa triomfar a Europa, però adverteix que no hi ha alternativa.
Autocrítica i optimisme
Ho va intentar Lamine fins a l’últim minut, i no es podrà retreure a cap dels jugadors l’esforç realitzat al llarg dels 180 minuts. Amb fins a dues expulsions, el conjunt de Hansi Flick va haver de disputar una eliminatòria que es va posar molt costa amunt en l’anada i que exigia un partit perfecte en la tornada, vorejant el miracle. No es van quedar gaire lluny d’aconseguir-ho, però el desencert en moments puntuals els va acabar condemnant, i Lamine ho ha reconegut: "Tenim motius de sobra per il·lusionar-nos, i anirem contra ells amb tot. Cada error és una lliçó, i no dubteu que n’aprendrem de cada un".
Oficialment convertit en l’emblema de l’entitat catalana, Lamine no s’oblida del que representa quan vesteix la samarreta, i parla per a tots els aficionats blaugrana quan es projecta en el futur per recuperar l’optimisme: "Som el Barça, i tornarem a ser on hem de ser. Els meus pares em van ensenyar que la paraula d’un home sempre es compleix... i la portarem a Barcelona. Sempre Barça❤️". En les seves paraules no només es denota amor pels colors, que il·lustra amb un cor, sinó una ferma convicció que no descansarà fins que el Barça aixequi la sisena Copa d’Europa, una fita que persegueix des de fa més d’una dècada.
Promesa persistent
La temporada passada, el Barça es va quedar a les portes de disputar la seva primera final europea des del 2015. Lamine també va ser el més destacat de l’eliminatòria de semifinals contra l’Inter, que va acabar amb derrota en la pròrroga després d’estar a escassos minuts d’aconseguir la classificació en el temps reglamentari. Després d’aquesta trobada, el jugador blaugrana també es va dirigir als aficionats amb un missatge molt semblant, en què va prometre que compliria la seva promesa de portar de tornada la Champions a Barcelona: "Ho hem donat tot, aquest any no ha pogut ser, però tornarem, no tingueu cap dubte, culers, no pararem fins a deixar aquest club on es mereix, a dalt de tot. Compliré la meva promesa i la portaré a Barcelona, no pararem fins a aconseguir-ho".
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Molts treballadors que es van jubilar el 2026 cobren menys del que els correspon
- El fill de la duquesa de Alba engega un negoci agrícola a l'Empordà
- Es busquen figurants a Catalunya per a la pel·lícula dels The Beatles: aquests són els perfils i les ciutats per participar en el càsting
- Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'
- Figueres, ciutat 'lletja pútrida' i 'decadent
- Carlota Gurt: 'A Barcelona jo no vaig parlar en castellà fins que vaig tenir 12 anys. Avui dia això és ciència-ficció
- Ensurt al Port de la Selva amb la caiguda d'una furgoneta al mar