Jordi Vilardell estrena temporada i categoria amb dues victòries indiscutibles

Marca el millor temps general tant a Estepona, en el Campionat d'Espanya, com a Alcover, en el de Catalunya

El pilot peraladenc competeix per primer cop en la modalitat de barquetes, amb carrosseria lleugera i motor de gran potència

El nou monoplaça de Jordi Vilardell, de la marca Nova. / Cedida

Roger Illa

Estepona (Màlaga)

El pilot peraladenc Jordi Vilardell ha començat amb bon peu en el seu debut en la categoria de monoplaces barqueta. El cap de setmana passat, Vilardell va guanyar la primera prova del Campionat d'Espanya de Muntanya a Estepona (Màlaga). No només va imposar-se en la seva categoria, la II, sinó que també va marcar el millor temps general d'entre els cent quinze vehicles que van participar en la prova. L'altempordanès va ser qui millor va adaptar-se a les condicions meteorològiques inestables del cap de setmana.

El jove pilot va completar els 7,7 quilòmetres de la pujada en un temps de 3 minuts i 50 segons, superant en només 5 segons el subcampió de la seva categoria. Va ser clau la segona meitat del recorregut: Joseba Iraola, segon classificat, va marcar un millor temps en el punt de control intermedi, però Jordi Vilardell va acabar superant-lo. La velocitat mitjana del peraladenc va ser de 116,6 quilòmetres per hora, també la més alta de tota la prova.

Vilardell està estrenant-se en la categoria de monoplaces barqueta. Ve de proclamar-se campió d'Espanya i de Catalunya pilotant en la categoria CM, amb un cotxe menys potent. Aquesta temporada competeix amb un vehicle de la marca francesa Nova, del model Proto NP03, que té la capacitat d'acostar-se als 200 quilòmetres per hora.

Jordi Vilardell després de la prova a Estepona. / Cedida

Amb bon peu també a Catalunya

El de Peralada també va començar la temporada en el Campionat de Catalunya a finals de març. Va proclamar-se guanyador de la Pujada d'Alcover amb un domini clar. El seu temps de 2 minuts i 4 segons va ser més de 9 segons millor que el del seu principal perseguidor.

Notícies relacionades i més

La pròxima prova en el calendari de Jordi Vilardell es disputarà aquest mateix cap de setmana. Serà la Pujada de Callús-Sant Mateu, al Bages, i puntuarà també pel Campionat de Catalunya. Amb les victòries a Alcover i a Estepona, el pilot afronta el campionat liderant les classificacions generals des del primer dia.

