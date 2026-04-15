Trailrunning

El futur del trailrunning es cou a Vilajuïga: el CTR Cap de Creus presenta un equip de tecnificació amb setze joves atletes

Tenen entre dotze i disset anys i formaran part d'un programa de competició amb entrenaments específics i un seguiment individualitzat

Els atletes del CTR Cap de Creus en la presentació. / CTR Cap de Creus

Roger Illa

Vilajuïga

El Club Trail Running Cap de Creus va presentar, divendres passat, el seu equip de tecnificació per aquest 2026 en un acte celebrat al Centre Cívic de Vilajuïga. L'entitat fa així un pas endavant en la consolidació d’un projecte esportiu que aposta per la formació i el desenvolupament dels joves esportistes. L'equip està format per un total de setze joves talents d'entre dotze i disset anys.

Aquests setze atletes han estat seleccionats en funció del seu potencial esportiu, la seva progressió i el seu compromís. En l'acte, tots ells van ser presentats de manera individual i van rebre la samarreta oficial del grup de tecnificació. Els atletes de l'equip ja formen part d'un programa que inclou entrenaments específics i adaptats, un seguiment individualitzat del seu rendiment, avaluacions periòdiques i una educació basada en els valors, la salut i la gestió emocional. Els atletes competiran aquesta temporada en proves oficials de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, com la Copa Catalana i el Campionat de Catalunya.

La presentació en el Centre Cívic de Vilajuiga. / CTR Cap de Creus

Fundat l’any 2013, el Club Trail Running Cap de Creus s’ha consolidat com un referent en la formació de joves corredors de muntanya i compta amb gairebé dos-cents atletes en l'actualitat. La creació i consolidació de l’Equip de Tecnificació permet donar continuïtat al procés formatiu i oferir un itinerari complet dins el club. Amb aquesta presentació, el Club Trail Running Cap de Creus reafirma la seva aposta per un model esportiu centrat en les persones i en el desenvolupament sostenible del trailrunning al territori.

