Tercera Catalana
El Portbou i el Roses B, els primers equips que descendeixen a Quarta Catalana
A la part alta, l'Empuriabrava-Castelló es manté intractable, el Bellcaire consolida el play-off i el Base Roses expira les seves opcions
Amb els resultats d’aquest cap de setmana passat, ja es coneixen els dos primers equips altempordanesos que baixen des de Tercera Catalana. El Roses B, cuer de la categoria, és un d’ells. L’equip encadena onze derrotes consecutives i, amb només tretze punts i quan en queden quinze per disputar-se, ja no pot arribar a la permanència marcada per l’Atlètic Pals i la Marca de l’Ham.
L’altre descendit és el Portbou, que perd així la categoria després d’unes quantes temporades establert a Tercera Catalana. Els costaners van perdre a casa contra la Marca de l'Ham (2-4) i confirmen l’average directe negatiu contra els figuerencs, cosa que esfuma l’última opció que els quedava per no baixar. Quinze punts separen els verd-i-blancs de la sortida de la zona vermella, però cap dels empats en la taula contra els dos primers que se salvarien jugaria a favor seu.
El pròxim a confirmar el descens podria ser el Sant Llorenç de la Muga. El debut de l'equip a la categoria no ha anat bé, tot i un inici en el qual va trobar prou solidesa. Els santllorencins tenen dinou punts i estan a onze de la salvació. El Monells, amb vint-i-cinc, seria l'últim equip que baixaria de manera directa.
L'Empuriabrava, intractable
A dalt de tot, l'Empuriabrava-Castelló no baixa ni una marxa i continua fiable cap al títol. El Bellcaire queda vuit punts sota seu i no troba la manera d'apropar-se al conjunt d'Albert Albert, imbatut aquest 2026. Els de l'Aeròdrom ja han jugat contra tots els rivals de la part alta, tenen un calendari propici en el pròxim mes i ja es preparen per cantar victòria.
Tot darrere, el Base Roses continua en plena ratxa de resultats. Tindrà difícil robar el segon lloc del Bellcaire, que està a vuit punts, però si completa el que resta de lliga amb ple de victòries mantindrà alguna opció d'estar entre els sis millors tercers i jugar el play-off d'ascens. La majoria dels tercers classificats dels altres grups superen els cinquanta punts -el Base Roses, que va començar molt malament la lliga, en té quaranta-cinc- i la gesta sembla, ara mateix, poc factible.
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'
- Rafa Domínguez, jubilat: 'D'una pensió de 740 euros me n'han tret 81 de cop
- El consell d'un metge: 'Menjar sardines és de les millors coses que pots fer pel teu cervell
- La història de Joan Vinyes, el capellà de l'Escala que va penjar els hàbits per amor en plena postguerra
- Dones al mar del Cap de Creus: Elena Manera i Pat Bros expliquen la seva lluita al timó d'un ofici en perill d'extinció
- Guadalupe, restauradora de mobles antics: 'Les deixalles d'alguns són els meus tresors
- Mossegades, esgarrapades, coces, banyades, estrès... els veterinaris volen ser declarats una professió de risc