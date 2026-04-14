Bàsquet
L'Escala dels cent punts per partit certifica un ascens immaculat
La vintena victòria en vint partits assegura el títol per als de Toni Espinosa
Aquest dissabte passat, el sènior masculí A de l’Escala va certificar el que s’esperava des d’abans i tot de començar la temporada: l’ascens de categoria. L’equip va tornar a fer un partit de cent punts, en aquest cas contra el Nou Caulès (100-44), i va firmar la seva vintena victòria en vint partits disputats. Els de Toni Espinosa van prémer l’accelerador a partir del segon quart fins a arribar als cinquanta-sis punts de diferència finals. Ja cap rival pot igualar-los a la taula i això els assegura el títol de Segona Territorial.
La superioritat del primer equip escalenc durant aquesta temporada ha estat total. Amb el ple de victòries -que intentarà completar en els sis partits que li queden- l’equip supera en cinc duels guanyats el Blanes C, el segon classificat, i això que els de la Selva tenen un partit més. L’Escala està a punt d’arribar als dos mil punts a favor i té, així doncs, un altre repte curiós en el que resta de competició: acabar l’any amb més de cent punts a favor de mitjana per partit.
De la mateixa manera, l'Escala ha encaixat de mitjana només 47,7 punts per enfrontament. No arriba als mil punts en contra en el que va de lliga.
