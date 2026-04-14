Futbol
LeBron James i la remuntada del 2016 que inspira Lamine Yamal per creure en la Champions
El màxim anotador de la història de l’NBA va protagonitzar una gesta única i ara el Barça vol replicar-la contra l’Atlètic de Madrid
Giacomo Leoni Amat
Mai en la història de l'NBA havia aconseguit un equip remuntar un 3-1 a les Finals, fins que LeBron James ho va aconseguir el 2016. Exactament una dècada més tard, el Barça busca capgirar un desavantatge de dos gols a la Champions davant de l’Atleti per primera vegada en la seva història, i la seva estrella més gran s’ha volgut inspirar en aquella gesta increïble, que espera replicar en 90 minuts, o més, sobre un camp de futbol. Lamine Yamal no només creu en la remuntada, sinó que s’ha proposat manifestar-la a base de la seva activitat habitual a les xarxes socials. Aquesta vegada, l’astre blaugrana s’ha canviat la foto de perfil d’Instagram perquè hi aparegui LeBron amb el títol que va guanyar aquell any després de vèncer els Golden State Warriors en set partits per conquerir el seu tercer anell.
No és la primera vegada que el geni de Rocafonda es diverteix amb aquests missatges previs a un repte majúscul. Lamine assumeix la pressió i la responsabilitat que comporta ser el líder de l’equip als seus 18 anys. Per això li van preguntar a la roda de premsa prèvia al partit davant de l’Atlético de Madrid, i com a bon líder va admetre que no és l’únic que hi ha al vestidor, però que no li importa ser-ho quan la situació ho requereix, perquè hi està acostumat des de petit. A la sala on l’esperaven els mitjans de comunicació, Lamine hi va acudir amb xandall, sandàlies i unes ulleres brownline, les mateixes que duia Malcolm X, referent de la cultura afroamericana, assassinat el 1965. LeBron James en va llegir l’autobiografia el 2020, i ara Lamine busca escriure la seva pròpia història de superació basant-se en els genis que el van precedir.
Referents
El jove extrem del Barça és conscient de la magnitud de l’obstacle, igual com ho va ser LeBron James fa deu anys quan tots els pronòstics el donaven per mort. Tot i que tant ell com Hansi Flick pensin que no cal un «miracle», sinó un «partit perfecte», els antecedents parlen per si sols. El Barça mai no ha remuntat un 0-2 fora de casa contra el Cholo, que tampoc no ha perdut cap partit d’eliminatòria europea a casa. La mentalitat guanyadora que necessita Lamine es resumeix en les paraules que va deixar quan li van preguntar per la gesta de LeBron: «Pensaré en com ho va fer i tant de bo surti igual». Si finalment passa, no es podrà comparar amb els Cleveland Cavaliers del 2016, però servirà com a demostració que sempre és possible canviar la història si s’hi creu prou.
Contra les cordes
Fa just deu anys, els Cavaliers s’enfrontaven als Warriors, els vigents campions que venien de signar la millor temporada regular de la història, amb 73 victòries i 9 derrotes. Després de perdre tres dels primers quatre partits, no els quedava marge d’error. Estaven obligats a guanyar tres partits seguits o perdrien per segona temporada consecutiva contra el mateix rival. Ja contra les cordes, Cleveland va reaccionar en el cinquè partit, liderats pels 41 punts de LeBron James i 41 de Kyrie Irving. En el sisè partit, James va tornar a anotar 41 punts per forçar el setè i definitiu enfrontament fora de casa. Amb el marcador empatat a 89 quan faltaven dos minuts per acabar el partit, els Warriors se n’anaven al contraatac per posar-se per davant en el marcador, però LeBron ho va evitar amb un tap, perquè Kyrie anotés el triple decisiu a falta de 53 segons que els acabaria coronant per 93-89.
Lamine lamentarà l’absència del seu Kyrie en el lesionat Raphinha, un escuder fiable que també es fa gran en ocasions importants. Lamine tampoc no podrà ajudar el seu equip en tasques defensives al mateix nivell que LeBron, tot i que la seva pressió serà fonamental per forçar errors en la sortida de pilota i aprofitar els moments en què l’Atleti no es trobi replegat a la seva àrea. On sí que haurà de marcar les diferències Lamine és en l’apartat ofensiu, tenint en compte que no ha marcat ni un gol als de Simeone en els cinc enfrontaments d’aquesta temporada. A més de jugades individuals equivalents al tap de LeBron i el triple de Kyrie, el Barça necessitarà una actuació coral per superar el mur rival. Els Cavaliers van guanyar gràcies a les seves estrelles, però també per la resta del seu equip i la convicció general que el passat no es podia canviar, i el futur encara estava per escriure.
- Rafa Domínguez, jubilat: 'D'una pensió de 740 euros me n'han tret 81 de cop
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Ensurt al Port de la Selva amb la caiguda d'una furgoneta al mar
- Molts treballadors que es van jubilar el 2026 cobren menys del que els correspon
- El fill de la duquesa de Alba engega un negoci agrícola a l'Empordà
- Es busquen figurants a Catalunya per a la pel·lícula dels The Beatles: aquests són els perfils i les ciutats per participar en el càsting
- El consell d'un metge: 'Menjar sardines és de les millors coses que pots fer pel teu cervell