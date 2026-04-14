Primera Catalana
El Figueres va de menys a més fins a remuntar dos gols contra el Torelló
L'equip unionista passa del 0-2 al 4-2 per sumar la quarta victòria en els últims cinc partits
Les coses pintaven magres per al Figueres quan, en el minut 15, ja perdia per 0 a 2. El Torelló s’havia avançat a Vilatenim amb dos cops matiners i la Unió no donava senyals de resposta. Només Laia Ansón, màxima golejadora unionista, va ser capaç d’escurçar distàncies en el minut 21 amb una jugada individual.
El gol no va canviar de cop la dinàmica negativa figuerenca, però va posar la primera pedra per a intentar la remuntada a la segona part. Va ser llavors quan l’equip d’Arseni Comas va fer un pas endavant i va trobar el premi. Maria Arias va aprofitar un rebot per fer el 2-2 en el 68’. L’empenta unionista va servir per a capgirar del tot el marcador amb gols finals d’Inés Ekomo (85’) i, de nou, de Maria Arias (90’).
El Figueres és setè a la classificació amb trenta-cinc punts. Li queden sis partits per jugar aquesta temporada. L'equip no lluitarà per l'ascens ni patirà per no baixar, però li queden uns quants incentius de cara al tram final. Un d'ells és el de decantar a favor la balança de victòries i derrotes, ara mateix totalment anivellada. L'altre és el de superar els dos equips que té per sobre, l'Inter Granollers i l'Estartit, i finalitzar l'any en la cinquena posició de Primera Catalana.
