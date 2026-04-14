World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026
Bernat Clarella: «Les estrelles transmeten les ganes, les sensacions, el carisma»
El president de la FEDME analitza en exclusiva la reestructuració de la federació i el creixement de l’escalada a Espanya en el context de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026
Victor García
La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 se celebra en un moment clau per a la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada (FEDME). En una entrevista en exclusiva, el seu president, Bernat Clarella, ressalta i detalla el procés de transformació interna de l’entitat, a més a més de l’impuls esportiu de l’escalada i el paper central dels valors en un ecosistema que continua creixent dins i fora de la competició.
Clarella situa el punt de partida del seu mandat en un escenari complex: «Estàvem en una situació crítica en el que és el tema econòmic». Una realitat marcada per «un degoteig de dèficits que s’estaven acumulant des de feia quatre anys» i que van obligar «a haver de fer un pla de viabilitat amb el Consell Superior d’Esports per poder subsistir».
El seu full de ruta ha partit d’«estabilitzar econòmicament la federació». Una feina que ha implicat «prendre moltes mesures, mesures estructurals que ens permetessin continuar creixent i estabilitzar la nostra gestió, sense deixar de fer totes les activitats que aquesta federació fa». I admet que ha sigut un procés complex: «Gestionar una federació tan gran intentant posar ordre en totes les seves àrees és una àrdua tasca que ens porta feina dia a dia». Entre les accions clau destaca «crear una estructura que sigui sostenible, però que alhora doni servei a tot el que necessitem», així com «crear una dinàmica diferent d’ordre intern quant a normatives i regles que no existien».
Aquesta reorganització també ha afectat el funcionament intern: «Estructurar i mesurar les necessitats quant a plantilla per optimitzar-la» i «equilibrar el pressupost i controlar que no entri en dèficit». Tot això acompanyat d’una visió a futur: «Intentar aconseguir ingressos propis que ens permetin continuar creixent» i «negociar amb el Consell Superior d’Esports els reptes que ens han de venir del futur».
Poc més d’un any de mandat
Malgrat els avenços, el president de la FEDME insisteix que el recorregut és llarg: «Acumulem tan sols un any i uns mesos de feina i això serà una feina llarga i dura. Hem aconseguit moltes coses a base de treball i esforç, però encara ens queda més. Amb més de dos anys i mig de mandat» per davant per continuar abordant «reptes, sobretot estructurals».
En paral·lel, la federació treballa per reforçar la seva estructura esportiva. «Tenim dos esports olímpics que hem de potenciar perquè tenim moltes possibilitats de continuar creixent quant a assoliments obtinguts», amb referència a l’escalada i a l’esquí de muntanya.
I aquí, els resultats internacionals estan tenint un impacte directe en la base. «Quan hi ha gent del nostre país que està situada als màxims llocs del rànquing, això et fa crear punts de referència». Un fenomen que es tradueix en més interès: «Transmeten les seves ganes, les seves sensacions, el seu carisma i això fa créixer l’afició».
Com creix l’escalada a Espanya
Clarella remarca la importància de fer visibles aquests referents: «Quan som capaços que aquestes persones transmetin les seves idees i la seva manera de veure les coses, això crea afició, crea afició, crea dinamisme. L’esport va creixent d’una manera exponencial».
A més de l’alt rendiment, el president de la FEDME també parla dels punts atractius de l’escalada, un esport en auge. «Va per uns cànons de formació, sobretot de respecte al medi natural, importantíssim, i de companyerisme i de valors».
Des de la federació, la seva feina també va per aquest vessant... «Als joves no només se’ls ensenya a competir, les tècniques o en l’entrenament, sinó tot un embolcall que es basa en el companyerisme, en l’esport net i en el respecte als competidors». Un respecte que s’estén «al nostre entorn, ja no només als rocòdroms, sinó a la naturalesa».
Per a Clarella, és clar que l’escalada transcendeix l’àmbit esportiu: «És una escola de vida», en què els joves «arriben a formar part de grups que després seran amics per a tota la vida». Aquest component social s’articula a través dels clubs, considerats la base del sistema: «Hi ha una base que és la base del club, on la gent es troba, parla, explica els seus projectes, fa projectes junts, viatja i comparteix». Una ‘llar’ que defineix com «una gran família que intentem que creixi amb els millors valors i la millor base, no només esportiva, sinó també de relació».
El paper social de l’escalada
En aquesta línia educativa, la FEDME també manté la seva aposta per l’esport no competitiu. «El senderisme és la base dels nostres esports, és la porta d’entrada», destaca, remarcant el seu paper en la integració social, la salut i la incorporació de nous perfils. «Podem acollir moltíssima gent i mostrar-los les meravelles que ofereix la naturalesa amb respecte i sostenibilitat».
A nivell organitzatiu, un dels grans reptes passa per ordenar el calendari esportiu: «És fonamental que estructurem cada competició en el seu temps per oferir als nostres esportistes la seqüència de l’esport per al qual s’estan entrenant». L’objectiu és clar: «Estructurar calendaris conforme amb els plans esportius perquè tot vagi a l’uníson i al final es tradueixi en resultats».
En aquest context i després d’aquesta xerrada amb Clarella, la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 es presenta com un reflex d’aquell moment d’evolució. Una cita que connecta el creixement esportiu amb la consolidació d’una estructura més sòlida i amb uns valors que, com insisteix el president, continuen sent la base del desenvolupament de l’escalada a Espanya.
