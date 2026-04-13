Segona Catalana
Els resultats aliens condemnen el Roses i el Bàsquet Vilafant a un descens gairebé confirmat
Necessiten una proesa després que la distància amb la permanència s'eixamplés el cap de setmana passat
La permanència del Roses i el Vilafant a Segona Catalana depèn d’una heroïcitat. Els dos altempordanesos de la categoria han perdut moltes opcions després de la jornada d'aquest cap de setmana passat, i això que els vilafantencs van guanyar contra el Porqueres per 80 a 77.
Són els resultats aliens els que condemnen les aspiracions dels dos equips. El Torroella, el Bisbal Bàsquet i el Canet, els tres equips que marquen la permanència, van posar-se d’acord per guanyar els seus tres partits. Això fa que la distància fins a la salvació s’allargui fins a les tres victòries, en el cas del Roses, i a les quatre, en el del Vilafant, quan només queden quatre jornades de lliga. El Roses (ara amb cinc victòries) necessitaria empatar amb el Torroella i aprofitar que té un average particular favorable, mentre que al Vilafant, que suma també cinc partits guanyats, li faria falta avançar els del Baix Empordà a la taula.
La proesa, així doncs, necessitaria fer coincidir un final perfecte d'algun dels dos conjunts amb la debacle d'algun dels rivals que ara mateix se salvaria.
