Segona Catalana

Els resultats aliens condemnen el Roses i el Bàsquet Vilafant a un descens gairebé confirmat

Necessiten una proesa després que la distància amb la permanència s'eixamplés el cap de setmana passat

El Bàsquet Vilafant celebra la victòria contra el Porqueres.

El Bàsquet Vilafant celebra la victòria contra el Porqueres. / Bàsquet Vilafant

Roger Illa

Roger Illa

Roses / Vilafant

La permanència del Roses i el Vilafant a Segona Catalana depèn d’una heroïcitat. Els dos altempordanesos de la categoria han perdut moltes opcions després de la jornada d'aquest cap de setmana passat, i això que els vilafantencs van guanyar contra el Porqueres per 80 a 77.

Són els resultats aliens els que condemnen les aspiracions dels dos equips. El Torroella, el Bisbal Bàsquet i el Canet, els tres equips que marquen la permanència, van posar-se d’acord per guanyar els seus tres partits. Això fa que la distància fins a la salvació s’allargui fins a les tres victòries, en el cas del Roses, i a les quatre, en el del Vilafant, quan només queden quatre jornades de lliga. El Roses (ara amb cinc victòries) necessitaria empatar amb el Torroella i aprofitar que té un average particular favorable, mentre que al Vilafant, que suma també cinc partits guanyats, li faria falta avançar els del Baix Empordà a la taula.

La proesa, així doncs, necessitaria fer coincidir un final perfecte d'algun dels dos conjunts amb la debacle d'algun dels rivals que ara mateix se salvaria.

Es busquen figurants a Catalunya per a la pel·lícula dels The Beatles: aquests són els perfils i les ciutats per participar en el càsting

Es busquen figurants a Catalunya per a la pel·lícula dels The Beatles: aquests són els perfils i les ciutats per participar en el càsting

L'Associació de Malalts de Parkinson de l'Escala recapta més de 10.000 euros en un sopar solidari

L'Associació de Malalts de Parkinson de l'Escala recapta més de 10.000 euros en un sopar solidari

Maltractada, amb cinc filles i a 24 hores de quedar-se al carrer: "La meva única opció és un pis social"

Maltractada, amb cinc filles i a 24 hores de quedar-se al carrer: "La meva única opció és un pis social"

Els resultats aliens condemnen el Roses i el Bàsquet Vilafant a un descens gairebé confirmat

Els resultats aliens condemnen el Roses i el Bàsquet Vilafant a un descens gairebé confirmat

Arriba a Espanya "Apretude", l'injectable "anti-VIH" que s'administra cada dos mesos com a alternativa a la pastilla diària

Arriba a Espanya "Apretude", l'injectable "anti-VIH" que s'administra cada dos mesos com a alternativa a la pastilla diària

Treure diners del caixer no té un límit legal, però Hisenda sí que vigila determinades quantitats

Treure diners del caixer no té un límit legal, però Hisenda sí que vigila determinades quantitats

Confirmat per un tribunal: Hisenda retorna més de 7.000 euros a un pensionista per aquest motiu

Confirmat per un tribunal: Hisenda retorna més de 7.000 euros a un pensionista per aquest motiu
