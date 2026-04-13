Primera Catalana
El Figueres guanya el Sant Jaume en el primer pas per a salvar la categoria
Vencen per 0 a 3 amb gols de Casado, Sicka i Ferri i surten del descens
El Figueres va treure tres punts vitals de Sant Jaume de Llierca, en un duel directe de la zona baixa (0-3). Gràcies a la victòria, l'equip surt de les últimes quatre places i es permet agafar una mica d'aire abans d'encarar els cinc últims partits de lliga. Seran aquestes pròximes setmanes les que decidiran si la Unió manté la categoria o si descendeix a Segona Catalana.
El duel era del tot decisiu: el Figueres arribava com a antepenúltim classificat, però en cas de perdre hauria baixat encara una posició més, ja que els locals l'haurien superat en punts. Tot i la urgència de l'enfrontament, tot va anar rodat des del principi. Va fer bé la Unió de colpejar aviat, i per partida doble. Joel Casado va fer el primer en el minut 8 aprofitant una assistència de Sicka. El mateix davanter del planter figuerenc va fer el segon en el minut 16. Ferretti va fer un servei en llarg des de la porteria i Sicka s'ho va cuinar tot solet per eixamplar la distància. En el segon temps, Ferri va posar el tercer (61') per apaivagar la reacció garrotxina i sentenciar el partit.
Aquest dissabte la Unió tindrà un transcendental clàssic empordanès contra el Palamós a Vilatenim (16h). Els dos històrics equips, si bé lluiten per dos objectius diferents (en el cas del Palamós, per l'ascens directe), arriben necessitats de sumar els tres punts. Seran els primers dels quinze que queden per disputar a Primera Catalana aquesta temporada. La lliga està molt anivellada i es decidirà per detalls. El Premià empata a 30 punts amb el Figueres i és el primer equip que baixaria ara mateix, però entre els dos equips i el Torroella, setè, només hi ha cinc punts de distància.
Cal tenir en compte que la possibilitat dels descensos compensats amenaça i, per tant, no està garantit que només les quatre últimes places suposin el descens de categoria. Si la Unió vol estar tranquil·la, haurà d'avançar alguna posició més.
Subscriu-te per seguir llegint
