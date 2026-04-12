Tercera RFEF
L'Escala i Peralada, tragèdies compartides per dir adéu al play-off
Tots dos equips cauen golejats en un diumenge negre -l'Escala contra el Vilassar i el Peralada a l'Hospitalet- i deixen la promoció gairebé impossible
A principis de 2026, l'Escala i el Peralada avançaven cap al play-off d'ascens. L'Escala, que havia arribat a liderar la categoria després d'un gran inici de temporada, es trobava còmode entre les primeres places; el Peralada, tot i no acabar de fer el salt als cinc primers llocs, tampoc se'n desenganxava. Ara, després de dues ratxes molt negatives, tots dos equips s'acomiaden quasi definitivament de la promoció. La jornada de diumenge, amb dos partits simultanis que han acabat en golejada en contra, ha suposat l'últim cop dolorós al mal moment compartit.
Especialment dura ha estat la desfeta de l'Escala contra un equip de la zona baixa com el Vilassar de Mar. Els maresmencs han fet un pas important per a la salvació gràcies a l'assalt al Nou Miramar (1-4). Pol Rivera ha fet dues dianes just abans de la mitja part i el 0-2 ha posat les coses molt de cara per als visitants. David Gurillo ha buscat reaccionar amb un quàdruple canvi al descans, però no ha funcionat: tot i que Expósito ha retallat distàncies de penal (71'), el Vilassar ha fet dos gols més que han col·locat la inesperada golejada final.
No massa diferents han estat les coses per un Peralada que, això sí, tenia un repte a priori més exigent. La visita dels xampanyers a l'Hospitalet s'ha resolt en un clar 3-0 per als riberencs. El guió de la primera part ha estat sorprenentment semblant al de l'Escala, ja que els locals han fet dos gols -el primer, com en el cas del Vilassar, de penal- en el 35' i en el 43'. Els dos cops han deixat estabornit un Peralada que s'havia pogut avançar en el primer tram de la primera part, però que no ha tornat a reaccionar i ha acabat rebent el tercer en els minuts finals.
El play-off depèn d'un miracle
Queden quatre jornades a Tercera Federació. L'Escala té cinc partits per disputar, ja que li resta el partit ajornat contra el San Cristóbal (programat per al dijous a les 20.30 hores). Sigui com sigui, tot apunta a un tram final de lliga ensopit per als dos equips, sobretot si el Vilanova guanya el Mollerussa aquest vespre i allarga encara més la distància fins a la cinquena plaça. Cap dels dos altempordanesos haurà de patir pel descens, però sembla pràcticament impossible que puguin optar a la promoció.
Han estat els últims mesos els que han condemnat les aspiracions de somiar d'uns i altres. L'Escala, que venia de sorprendre la competició en la primera volta, s'ha apagat i no guanya des del 15 de febrer. Els anxovers tenen el Vilanova a sis punts i només una victòria contra el San Cristóbal i una reacció èpica durant el pròxim mes els podria apropar a la promoció. Per la seva banda, el Peralada només ha guanyat un partit des de l'1 de febrer, ha caigut en els últims quatre i ha anat perdent posicions setmana rere setmana. Els d'Àlex Marsal ja són onzens i no tindran res en joc en les quatre setmanes restants.
- Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- El consell d'un metge: 'Menjar sardines és de les millors coses que pots fer pel teu cervell
- La història de Joan Vinyes, el capellà de l'Escala que va penjar els hàbits per amor en plena postguerra
- Hisenda ho confirma: tornarà gairebé 600 euros a la Renda 2026 als contribuents que compleixin aquest requisit
- Barrejar cafè usat amb bicarbonat: per a què serveix aquest remei casolà i com es prepara
- Nerea, una jove espanyola, mostra la realitat de treballar a Austràlia: '2.000 euros per cinc setmanes deixant-s'hi la pell sota el sol
- Josep Serra, pastor: 'Si em convides al millor restaurant et diré que jo prefereixo quedar-me aquí, menjant-me un entrepà amb el ramat