Necrològica
L'himne de la Unió i l'afecte dels presents acompanyen el comiat de Carles Lloveras a Figueres
El rector de la Immaculada i el president del club han destacat el caràcter afable i generós del personatge
Carles Lloveras i Molinet, mort abans-d'ahir a 89 anys, ha estat acomiadat, aquest dissabte a la tarda, amb una cerimònia senzilla i emotiva a la parròquia de la Immaculada. Envoltat de familiars i molts amics, el funeral del president d'honor de la Unió Esportiva Figueres ha tornat a posar en primer pla el seu caràcter afable, col·laboratiu i treballador. El rector, mossèn Miquel Àngel Ferrés, n'ha destacat la seva frase preferida "el millor premi de la vida és l'amistat". Una amistat que s'ha vist recompensada amb la presència de molts exjugadors i exdirectius de la Unió i de la Penya Unionista. No hi ha faltat l'alcalde Jordi Masquef, amb diversos regidors de l'equip de Govern, l'exalcaldessa Marta Felip i representants d'altres entitats esportives de la ciutat i la comarca.
El president de la Unió, Dani Sala, ha intervingut per a recordar la dedicació de Carles Lloveras al club de la seva vida. Com el rector, Dani Sala ha repassat alguns detalls de la seva biografia com a editor de la Guia Esportiva i el Marcador, sempre amb la seva esposa Blanca Garcia Cornago al costat, després de més de seixanta anys de matrimoni. També hi eren, entre altres, els expresidents Pere Aguado i Narcís Bardalet.
Uns colors en el cor
Tant ahir com avui, els simbòlics colors blanc-i-blaus de la Unió Esportiva Figueres han estat presents de manera destacada. En el tanatori de la Funerària Empordanesa-Àltima, amb una samarreta sobre la vitrina del cos present del finat. En el funeral d'aquest dissabte, amb la bandera embolcallant el fèretre i amb una gran corona de flors. La cerimònia ha acabat amb la interpretació musical en viu i en directe de l'himne de la Unió, seguit d'un llarg aplaudiment per part de tots els assistents.
La vídua i els seus dos fills presents, Eva i Adam, han rebut les mostres de condol a la sortida del temple, acompanyants pels nets. Durant la missa també hi ha hagut un moment de record per a la seva filla Raquel, morta prematurament anys enrere, una pèrdua que ha tingut com a contrapunt el naixement de la primera besneta, batejada amb el mateix nom. Mossèn Miquel Àngel també ha lamentat haver hagut d'acomiadar amb pocs dies de diferència a l'exalcalde Marià Lorca i a Carles Lloveras, amics de ben joves i "companys de joc del pim pom". Un record simpàtic que ha arrencat més d'un somriure.
En el recordatori del seu funeral, dues paraules han reblat el clau: "Els qui l'hem estimat en vida, no l'oblidarem després de la mort" i "Has estat i seràs sempre un referent per a tots nosaltres". Dit queda.
