Mort als 89 anys
VÍDEO | L'última entrevista a Carles Lloveras publicada a l'EMPORDÀ: "La Unió Esportiva Figueres és tota la meva vida"
En record a Lloveras, mort aquest dijous, recuperem aquesta conversa publicada originalment el 26 de setembre de 2023
Mor Carles Lloveras, president d'honor de la Unió Esportiva Figueres
Aquest dijous 9 d'abril ha mort Carles Lloveras, president d'honor de la Unió Esportiva Figueres, editor de Marcador i Guia Esportiva, impressor de professió i una persona de tracte afable, propera i gran conversadora, sempre al costat de la seva inseparable esposa, Blanca Cornago. En record seu, recuperem aquesta conversa, publicada originalment el 26 de setembre de 2023 i signada pel periodista Lluís Ribera.
L'entrevista es va fer amb motiu de l'acte de reconeixement que la Unió Esportiva Figueres li va dedicar el diumenge 24 de setembre de 2023, en homenatge a la seva dedicació i vinculació amb l'entitat durant prop de quaranta anys. El club li va concedir la sacada d'honor en el partit del primer equip masculí contra el Can Vidalet, de la Lliga Elit, i li va fer entrega d'una samarreta amb el dorsal 12 i el seu nom, així com d'una caricatura elaborada per Lluís Puigbert. "Estic molt emocionat. La Unió és tota la meva vida", deia Lloveras, amb alguna llàgrima als ulls, després de rebre l'escalf del club.
Cal recordar que la vida de Carles Lloveras va estar sempre lligada a la Unió Esportiva Figueres, a qui seguia des que l'equip jugava al Camp de les Monges. Era un dels socis més antics de l'entitat, va ser vicepresident de Narcís Bardalet i acumulava trenta-vuit anys a la directiva. L'any 2019 va presidir la Comissió del Centenari de la Unió (1919-2019).
