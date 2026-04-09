Futbol
Arnau Ortiz: el bota de bronze del futbol espanyol
Autor de vint gols a Primera RFEF amb el filial de l’Atlètic de Madrid, el de Vilafant és el tercer màxim golejador, en Lliga, entre Primera i Segona RFEF només superat per Mbappé (23) i Arribas de l'Almeria (21)
Format entre el planter del Figueres i del Peralada, ha passat pel filial del Girona, Penya Deportiva, Múrcia, Cartagena, Eldenc i Śląsk Wroclaw abans d'explotar aquesta temporada amb 24 anys
Marc Brugués
En un núvol viu Arnau Ortiz aquest curs. Amb 24 anys i quan semblava que les portes del futbol professional se li barraven definitivament, el davanter de Vilafant ha aprofitat, i de quina manera, l’últim tren que li passava cap a l’elit. Després de fregar el debut amb el Girona a Segona -va ser convocat cinc cops per Míchel (2021-22)-, de passar per la Penya Deportiva Santa Eulàlia a 2a RFEF, el Múrcia a 1a RFEF, l’Eldenc i el Cartagena a Segona Divisió A, i d’embarcar-se en una aventura a Polònia gens reeixida amb l’Śląsk Wroclaw, el panorama se li enfosquia a un Arnau Ortiz a qui l’estiu passat el l’Atlètic de Madrid li va proposar incorporar-se al filial, a 1a RFEF. Un fitxatge estrany, segurament, per edat, però no pas per talent i a fe que els vistaires del planter matalasser la van ben encertar. El davanter, o extrem esquerre, gironí s’ha convertit en la gran sensació de la temporada al Grup II de 1 RFEF on és el pitxitxi amb vint gols i quatre assistències. Uns números que esparracant els registres personals que deien, sembla mentida, que el seu sostre golejador eren cinc gols amb el Peralada, a Tercera, i amb el Múrcia.
Amb contracte fins al 2028, Arnau Ortiz ha explotat a les ordres de Fernando Torres, ídol de petit i mestre ara, a l’Atlético Madrileño. L’alt-empordanès confia allargar la ratxa en la guerra amb Eldenc i Sabadell per l’ascens directe a Segona A. Mentrestant, en una pugna paral·lela, i alhora simbòlica, lluita per ser el màxim golejador del futbol espanyol. De moment, amb vint gols és tercer només superat per Mbappé (23 gols) i Sergio Arribas de l’Almeria (21). La resta, ni de Primera, Segona, Primera RFEF o Segona RFEF, cap altre ha fet més gols que ell, a la Lliga. Els que més s’hi acosten són Muriqi, del Mallorca, amb dinou gols, Alayeto del Tudelano amb divuit, i Andrés Martín del Racing de Santander i Segura del Castelló B amb disset.
Debutar amb el primer equip? Si ho fes, per edat no podria tornar a baixar al filial en les darreres jornades de Lliga i el play-off d’ascens. A l’estiu serà una altra història i ben segur que el futbol professional trucarà a la seva porta.
- El poble on es refugia Sergio Dalma: és a l'Empordà, té poc més de 130 habitants i forma part del triangle dalinià
- Sílvia Soler: 'Amb el pas del temps, la nostàlgia es va transformant en una cosa gairebé agradable
- Superar un càncer de còlon després de dues operacions de més de 8 hores: 'La quimioteràpia em deixava fatal
- Polèmica a 'MasterChef': una concursant gironina d'origen musulmà es nega a cuinar porc i acaba a la prova d'expulsió
- Ortega Smith explica els secrets de Vox: 'Abascal s'ha venut a interessos econòmics; els seus i els d'altres
- L'Ajuntament de Figueres torna a tancar el carrer Lasauca per a recol·locar el paviment de llambordes
- Josep Serra, pastor: 'Si em convides al millor restaurant et diré que jo prefereixo quedar-me aquí, menjant-me un entrepà amb el ramat
- Un conductor de 76 anys es desorienta i circula del peatge del Voló a Figueres en sentit contrari per l'AP-7