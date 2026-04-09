Arnau Ortiz: el bota de bronze del futbol espanyol

Autor de vint gols a Primera RFEF amb el filial de l’Atlètic de Madrid, el de Vilafant és el tercer màxim golejador, en Lliga, entre Primera i Segona RFEF només superat per Mbappé (23) i Arribas de l'Almeria (21)

Format entre el planter del Figueres i del Peralada, ha passat pel filial del Girona, Penya Deportiva, Múrcia, Cartagena, Eldenc i Śląsk Wroclaw abans d'explotar aquesta temporada amb 24 anys

Arnau Ortiz celebra un dels tres gols que va fer amb l'Atlético Madrileño a l'Antequera fa quinze dies (3-2) / Atleti Academia

Marc Brugués

Girona

En un núvol viu Arnau Ortiz aquest curs. Amb 24 anys i quan semblava que les portes del futbol professional se li barraven definitivament, el davanter de Vilafant ha aprofitat, i de quina manera, l’últim tren que li passava cap a l’elit. Després de fregar el debut amb el Girona a Segona -va ser convocat cinc cops per Míchel (2021-22)-, de passar per la Penya Deportiva Santa Eulàlia a 2a RFEF, el Múrcia a 1a RFEF, l’Eldenc i el Cartagena a Segona Divisió A, i d’embarcar-se en una aventura a Polònia gens reeixida amb l’Śląsk Wroclaw, el panorama se li enfosquia a un Arnau Ortiz a qui l’estiu passat el l’Atlètic de Madrid li va proposar incorporar-se al filial, a 1a RFEF. Un fitxatge estrany, segurament, per edat, però no pas per talent i a fe que els vistaires del planter matalasser la van ben encertar. El davanter, o extrem esquerre, gironí s’ha convertit en la gran sensació de la temporada al Grup II de 1 RFEF on és el pitxitxi amb vint gols i quatre assistències. Uns números que esparracant els registres personals que deien, sembla mentida, que el seu sostre golejador eren cinc gols amb el Peralada, a Tercera, i amb el Múrcia.

El davanter de Vilafant també va marcar en la derrota al camp del Múrcia el cap de setmana passat (2-1) / Atleti Academia

Amb contracte fins al 2028, Arnau Ortiz ha explotat a les ordres de Fernando Torres, ídol de petit i mestre ara, a l’Atlético Madrileño. L’alt-empordanès confia allargar la ratxa en la guerra amb Eldenc i Sabadell per l’ascens directe a Segona A. Mentrestant, en una pugna paral·lela, i alhora simbòlica, lluita per ser el màxim golejador del futbol espanyol. De moment, amb vint gols és tercer només superat per Mbappé (23 gols) i Sergio Arribas de l’Almeria (21). La resta, ni de Primera, Segona, Primera RFEF o Segona RFEF, cap altre ha fet més gols que ell, a la Lliga. Els que més s’hi acosten són Muriqi, del Mallorca, amb dinou gols, Alayeto del Tudelano amb divuit, i Andrés Martín del Racing de Santander i Segura del Castelló B amb disset.

Notícies relacionades i més

Debutar amb el primer equip? Si ho fes, per edat no podria tornar a baixar al filial en les darreres jornades de Lliga i el play-off d’ascens. A l’estiu serà una altra història i ben segur que el futbol professional trucarà a la seva porta.

  1. El poble on es refugia Sergio Dalma: és a l'Empordà, té poc més de 130 habitants i forma part del triangle dalinià
  2. Sílvia Soler: 'Amb el pas del temps, la nostàlgia es va transformant en una cosa gairebé agradable
  3. Superar un càncer de còlon després de dues operacions de més de 8 hores: 'La quimioteràpia em deixava fatal
  4. Polèmica a 'MasterChef': una concursant gironina d'origen musulmà es nega a cuinar porc i acaba a la prova d'expulsió
  5. Ortega Smith explica els secrets de Vox: 'Abascal s'ha venut a interessos econòmics; els seus i els d'altres
  6. L'Ajuntament de Figueres torna a tancar el carrer Lasauca per a recol·locar el paviment de llambordes
  7. Josep Serra, pastor: 'Si em convides al millor restaurant et diré que jo prefereixo quedar-me aquí, menjant-me un entrepà amb el ramat
  8. Un conductor de 76 anys es desorienta i circula del peatge del Voló a Figueres en sentit contrari per l'AP-7

Adrià Geli, entrenador personal: «Aquestes són les cinc claus per perdre pes abans de l’estiu»

L'envelliment dispara els casos de Parkinson: el nombre de pacients s'ha duplicat a Espanya en els últims 14 anys

La consellera Esther Niubó explica que ha superat un càncer de tim, una glàndula entre el cor i els pulmons

Barrejar cafè usat amb bicarbonat: per a què serveix aquest remei casolà i com es prepara

Ordenen detenir Jair Domínguez per una denúncia de Vox

El Bernat Jaume de Figueres mostra els beneficis de la teràpia assistida amb animals en un videopodcast

God Save The Queen actuarà a Sons del Món per quarta vegada i commemorarà els cinquanta anys del disc 'Bohemian Rhapsody' de Queen

El tim, un petit òrgan ignorat durant dècades, pot ser clau per entendre l'envelliment i prevenir el càncer
